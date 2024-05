Krátce po sobotním divokém druholigovém duelu fotbalistů Kroměříže a Sparty B (3:3) cítili křivdu hlavně domácí Hanáci, kterým se vůbec nezamlouvala odpískaná penalta v nastaveném čase. Teď se s kritikou arbitra Opočenského ozval i soupeř.

Pražané na LFA podali oficiální protest vůči „zjevným pochybením“ hlavního sudího. Podle Letenských měl udělit Moravanům dvě červené karty, a to především za zákrok na Romana Horáka, který skončil se zlomeninou lebeční kosti v nemocnici a pobývá na jednotce intenzivní péče.

K drsnému střetu došlo v 78. minutě, kdy kroměřížský kapitán Tomáš Matoušek ve vzdušném souboji poslal Horáka k zemi, otřesený sparťanský mladík pak zůstal bezvládně ležet na zemi.

Podle rozhodčích se hráči střetli hlavami, i tak domácímu fotbalistovi udělil žlutou kartu. Sparta ale s tímto verdiktem nesouhlasí a žádá vyšší trest pro domácí oporu.

„Rozhodčí nepotrestal bezohledné, nesportovní a surové jednání hráčů domácího týmu a neudělil červenou kartu, přestože se jednalo o zákroky ohrožující zdraví, přičemž jeden z popsaných skutků měl kritický dopad na zdravotní stav našeho mladého hráče,“ napsala Sparta.

Horák byl ze stadionu okamžitě převezen do nemocnice, v neděli podstoupil operaci a sezona pro něj předčasně skončila.

Dvojí zjevné pochybení, zní z Prahy

Vedení Sparty se ale nelíbila ani situace z 28. minuty, kdy útočník Kroměříže Jan Silný bez balonu dohrál hostujícího obránce Sparty Lukáše Váňu. Hlavní rozhodčí bývalého hráče Zlína, Líšně či Jablonce napomenul žlutou kartou. Podle Pražanů měl být Silný rovněž vyloučen.

„Podáváme protest proti dvojímu zjevnému pochybení HR Vojtěcha Opočenského. Rozhodčí nepotrestal uvedené bezohledné, nesportovní a surové jednání hráčů domácího týmu a neudělil ČK, přestože se jednalo o zákroky ohrožující zdraví. Jeden z popsaných skutků měl kritický dopad na zdravotní stav našeho mladého hráče,“ stojí v prohlášení Pražanů, kteří by byli rádi, kdyby disciplinární komise oba případy prošetřila a Silného s Matouškem dodatečně potrestala.

Zkušeného Matouška, který stejně jako parťák Silný patří mezi sběratele žlutých karet, ale čeká trest i tak.

V nastaveném čase totiž v euforii po vyrovnávací trefě stopera Zavadila na 3:3 srazil k zemi Vojtěcha Hranoše. Ten hrál klíčovou roli chvíli předtím, když upadl mezi dvěma bránícími kroměřížskými hráči a sudí Opočenský nařídil proti Hanákům pokutový kop.

„Když jsme se v některém z minulých utkání dožadovali na konci střetnutí odpískání penalty, tak nám sudí vysvětloval, že musí být milionová. V porovnání s tímto momentem mi to přijde hodně úsměvné, protože nejsem přesvědčený o tom, že by to byl faul, navíc ze záznamu ani nejde rozklíčit, zda k souboji vůbec došlo k pokutovém území,“ kroutí hlavou Onda.

„Asi jsme tím vyrovnávacím gólem na 2:2 někoho naštvali, ale za mě milionová penalta vypadá trošku jinak,“ přidává jízlivě.

Vyhrocený duel nedohrál ani hostující stoper Dalibor Večerka, který pomstil Hranáče a rukama shodil Matouška na zem.

Hanácká Slavia nakonec v emotivním zápase se Spartou B zachránila alespoň bod, po remíze 3:3 ale ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE i čtyři kola před koncem sezony zůstává na posledním místě.