Do situace promluvil jeden nakažený hráč Třince, až třináctého mančaftu druhé ligy. Kvůli němu už tým neabsolvoval dvě utkání. Kádr byl poslán do karantény.

„Je to mrzuté. Doufám, že nám to nikdo nezazlívá. Sportovně to snad zvládneme. Aktuálně nemůžeme dělat nic jiného než se řídit pokyny hygieniků,“ pronesl šéf třineckého klubu Karel Kula. „Věřím, že soutěž dohrajeme,“ dodal.

Je jisté, že do konce června hráče Třince na trávníku neuvidíte. Ve čtvrtek je přitom například čekal mač s Pardubicemi, lídrem soutěže.

Zpět až po testech

Další kroky jsou zahaleny v mlze. „Hned 1. července, tedy na konci inkubační doby nemoci, budou Třineckým provedeny nové PCR testy. V případě negativních výsledků může Třinec zase hrát zápasy,“ informovala lékařka Blažena Braunsteinová z protiepidemiologického oddělení ve Frýdku-Místku.

Kauza není žádná legrace. Bytostně se dotýká spodních pater nejvyšší soutěže i nejlepších celků druhé ligy.

„Čekáme na vyjádření kompetentních orgánů,“ řekl Vít Zavřel, sportovní manažer Pardubic, vedoucího týmu druhé ligy.

Co se teď bude dít? Verdikt je v gesci Ligové fotbalové asociace, řídícího orgánu soutěží. „Řešíme to,“ uvedl mluvčí Štěpán Hanuš.

Nabízí se několik řešení nejsnazší by bylo dohrát sezonu po plánovaném termínu. Jenže jakkoli to zní lákavě, najít shodu bude těžké. Třeba proto, že na druhou ligu je navázána ta první. A zase pokud by se v nižší soutěži skončilo dřív, tedy předčasně, tak by mezi elitu poskočil lídr tabulky a z FORTUNA:LIGY by spadl nejhorší mančaft. Nehrála by se baráž.

Co kontumace?

„Připravujeme se tak, že sezona se bude dohrávat včetně baráže. Jinou variantu aktuálně neřešíme,“ podotkl Jaroslav Rovňan, ředitel Opavy, v současnosti posledního celku první ligy.

Ambiciózní kluby z druhé ligy by chtěly dohrát ročník stůj co stůj. Řekněte třeba v Brně, že Zbrojovka má opět smůlu… „Soutěž si zaslouží dohrát, když už je takhle daleko,“ zmínil sportovní manažer Tomáš Požár.

A po baráži jdou další Žižkov, Hradec Králové či Dukla a Jihlava. „Pokud by se sezona dohrávala a Viktorka skončila na barážové pozici, respektovali bychom i pozdější start baráže,“ oznámil sportovní ředitel Michal Dyml.

Dukla, další aspirant na postup, dumá i o tom, že by Třinec zkrátka už nehrál (jeho zápasy by se zkontumovaly). Podle Pražanů by to bylo schůdnější než čekat, až týmu skončí karanténa.

„Hlasovali bychom pro variantu, která by upřednostnila dohrát ročník,“ řekl Pavel Vandas, výkonný ředitel.