Zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na 30 měsíců společně s pokutou ve výši 20 000 korun. Takový disciplinární trest si odnesl útočník druholigového Varnsdorfu Filip Firbacher, který je se sedmi góly nejlepším klubovým střelcem.

Sestřih podzimního utkání Varnsdorf - Chrudim, které skončilo 3:3. Firbacher se trefil hned dvakrát. | Video: FK Varnsdorf

„S rozhodnutím komise absolutně nesouhlasím a budu se proti němu odvolávat. Více k tomu nemám co říct, uvidíme, jak dopadne odvolání,“ sdělil Deníku kmenový fotbalista Hradce Králové. Firbacher se měl údajně podílet na ovlivněný zápasu SK Rakovník – Motorlet Praha, který se hrál 2. října 2021. Údajně měl přijmout úplatek, který vedl k ovlivněný zápasu, navíc měl sám nabídnout úplatek Javieru Nerudovi, aby zařídil u dalších členů FAČR ovlivnění daného zápasu.

Dvaadvacetiletý útočník odehrál za Varnsdorf třináct utkání. Naposledy za něj nastoupil 21. října v Kroměříži, kde odehrál jeden poločas. Severočeši tehdy vyhráli 2:1 a zapsali vůbec první vítězství v sezoně. Pak už se Firbacher v sestavě neobjevil.

„Před lety se zapletl do aféry, kde se mělo ovlivnit jisté utkání. Já si počkám na rozhodnutí odpovědných orgánů. Pro nás je důležité, zda bude hrát a nebo bude mít dál pozastavenou činnost. Takže čekáme, jak to dopadne. Filip s námi normálně trénuje, jen nemůže hrát zápasy,“ řekl Deníku na konci listopadu Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Firbacher tak byl členem týmu, dokonce ještě odehrál přátelské zápasy v rámci zimní přípravy. Dal dokonce dva góly, jeden Jablonci a druhý německému celku Bischofwerdaer FV 08. Poslední utkání za Varnsdorf sehrál v úterý 23. ledna v rámci zimní Tipsport ligy proti Teplicím B.

Gigantická pokuta v českém fotbale: Milion za sázky, k odhalení pomohli i hráči

„Počítáme s tím, že Filip u nás na 99 procent skončí. Naděje umírá poslední, bude se odvolávat, ale moc tomu nevěřím. Samozřejmě o tom musí rozhodnout pan Gabriel, šéf klubu. Ale bohužel to nedopadne dobře,“ pravil v pátek 26. února ráno Miroslav Holeňák.

Rozhodnutí etické komise ve věci s Filipem Firbacherem.Zdroj: se svolením FAČRVarnsdorf čeká na jaře těžká bitva o záchranu v druhé nejvyšší soutěži. Ztráta nejlepšího střelce je velkou komplikací. „Je to tak, Filip je stále náš nejlepší střelec. Jestli se chceme zachránit, musíme dávat góly. Na druhou stranu jsme se na tuto variantu připravovali už od listopadu. Počítali jsme s tím, že tahle situace může nastat. Pro každého trenéra je fakt, že přijde o nejlepšího kanonýra, velký zásah. Nedá se nic dělat,“ smutně konstatoval.

Deník oslovil i spoluhráče Firbachera z varnsdorfského kabiny. „Nemyslím si, že je vhodné, abych to komentoval. Nezlobte se,“ hlesl Pavlo Rudnytskyy, nejzkušenější hráč z Kotliny.

„My jsme o té kauze víceméně nic nevěděli, byla čistě záležitosti Filipa a nás se to vůbec netýkalo. Komise rozhodla vysokým trestem a my se s tím musíme vypořádat. Na jaře nám samozřejmě bude chybět, dal sedm gólů. Do šancí se dostával v každém zápase, co nastoupil. Ale musíme si poradit i bez něj,“ pokrčil rameny Matěj Kubista, člen základní sestavy FK Varnsdorf.