„Totální zkrat našeho útočníka, nemá tam vůbec co dělat. Nechá se vyloučit a zápas pak dohráváme sedmnáct minut i s nastavením o deseti,“ komentoval situaci líšeňský kouč Milan Valachovič.

Šestadvacetiletý útočník obdržel od hlavního rozhodčího Radka Dubravského červenou kartu a v týdnu ho čeká disciplinární řízení. Trest nejspíš přijde i z klubu. „Dostane takového flastra a uvažuji, že ho odtud vyhodím. To si nemůže dovolit," láteřil Valachovič a pokračoval: „Tohle se stalo i ve finále na mistrovství světa a představte si, že tam jdou hráči mlátit fanoušky, ač tam vznikl incident. Od toho máme security, ochranku, nějaké zabezpečení, aby se to nestalo, ale když, tak hráč tam prostě nemá co dělat."

Sudí kvůli rozmíšce dvou fanoušků Zbrojovky s pořadateli utkání na pár minut přerušili. „Té situace jsme využili k tomu, abychom hráčům předali taktické pokyny," řekl stroze trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Jeho svěřenci rozhodli utkání v 93. minutě, když se po centru Damiána Bariše prosadil hlavou Jakub Řezníček. Zbrojovka vyhrála 2:1. „Honza dostal červenou kartu, my jsme se dostali na koně a asi ten moment zápas nakonec rozhodl," zmínil brněnský záložník Jan Hladík.

Zdroj: Pavel Šťastný

Vyloučení Silného se řešilo bezprostředně po zápase i v líšeňské kabině. „Bavili jsme se o tom, jsou tam ještě emoce a budeme to řešit spíš až v pondělí. Honza viděl, že fanoušek Zbrojovky kope staršího občana a bohužel zareagoval, jak zareagoval. V uvozovkách bych pro to měl nějaké pochopení, ale ovlivnilo to zápas a tohle mají na starosti ochranka, security, policie," líčil líšeňský obránce David Pašek.

Zastání u fanoušků

Nefotbalový okamžik brněnského derby vyvolal i četné reakce fotbalových fanoušků na sociálních sítích. Ti především komentovali reakci kouče Valachoviče. „S trenérem bych souhlasil, kdyby dotyčný primitiv, co tam neměl co dělat, nekopal do toho ležícího pořadatele. Občansky se ho zastal, i když to měl udělat jiný pořadatel," napsal Milan Šoba.

Za mě ještě větší ostuda, když trenér řekne, že nechce vyslovit ani jméno toho hráče jak moc ho naštval tím vyloučením… Když se za něj ani kouč nepostaví v tomhle případě tak je to dost smutný… — Tíba (@TiibaPivko) August 22, 2021

Jiní zase volají po mírném trestu pro Silného. „Nechci říkat obligátní, že si červenou kartu obhájí, ale je to tak bohužel v pravidlech. Morální stránka věci snad bude hrát prim pro Silného na disciplinárce," vzkázal Roman Petříček.