Rozepře vygradovala do takové míry, že poslední zastupitelstvo města Ostravy končilo v půl druhé ráno. Výsledek? Dotaci nedostala ani jedna strana. V případě spolku FC Vítkovice 1919 byla žádost o dotaci zamítnuta, v případě Akademie MFK Vítkovice bylo rozhodnutí o přidělení dotace odloženo. Co dál? Definitivně jasno má být v září, kdy se koná další zastupitelstvo.

Deník se celé kauze věnuje dlouhodobě. A po rozhovorech s předsedou spolku FC Vítkovice 1919 Markem Pohorellim a majitelem Baníku Ostrava Václavem Brabcem (oba rozhovory z 22. 4. 2020 najdete na www.msdenik.cz) se rozhodl přinést další pokračování.

Deník proto oslovil po posledním zastupitelstvu města Ostravy všechny zainteresované strany, aby okomentovaly aktuální situaci. Tuto možnost nevyužil jen spolek FC Vítkovice 1919, proto vyjádření jeho předsedy Marka Pohorelliho v článku není.

„Odložení rozhodnutí o přidělení dotace akceptujeme a nadále pokračujeme v práci. Nic jiného nám nezbývá, protože počet dětí v Akademii MFK Vítkovice se defacto každým dnem zvyšuje. Postupně se blížíme k číslu 200 a protože proces registrování nových dětí do Akademie MFK Vítkovice kontinuálně pokračuje, můžeme si být jisti, že bude nadále narůstat i počet dětí v ní,“ řekl Deníku Slavomír Bretz, předseda Akademie MFK Vítkovice.

„Pokud jde o samotný průběh posledního zastupitelstva a tlaku, který vyvinuli někteří zástupci a rodiče dětí ze spolku FC Vítkovice 1919, nelze nikomu upřít právo svobodně se vyjadřovat. Horší je, když jsou rodiče dětí zmanipulovaní prokazatelně nepravdivými informacemi, které kolem sebe pan Pohorelli šíří,“ prohlásil Bretz.

„Pan Pohorelli si pro své jednání bere za rukojmí děti. Jednak děti, kteří na základě lživých argumentů stále ještě zůstaly v jeho spolku, který však prokazatelně nesplnil kritéria pro udělení dotace, a také mu ji poslední zastupitelstvo neschválilo,“ podotkl Bretz.

„Pan Pohorelli chce kromě těchto dětí škodit také dětem z Akademie MFK Vítkovice. Na fóru zastupitelstva ostatně zaznělo, že se snad ještě nestalo, aby zástupce sportovního klubu, který neuspěje s žádostí o dotaci, dělal vše pro to, aby dotaci nedostal ani konkurenční sportovní klub. To se na posledním zastupitelstvu bohužel přihodilo a je o to smutnější, že postiženým jsou v tomto případě vždy děti,“ prohlásil Bretz.

„Rodiče dětí Akademie MFK Vítkovice byli tím, čeho byli na posledním zastupitelstvu ze strany některých zástupců spolku FC Vítkovice 1919 svědky, až znechuceni. My ale touto cestou nepůjdeme, rozhodně nebudeme rodiče našich fotbalistů a fotbalistek nabádat k podobnému chování a budeme věřit, že postačí prokazatelné a pravdivé argumenty. My je máme, a proto jsme v otázce přidělení mimořádné dotace na činnost dětí pro Akademii MFK Vítkovice optimisty,“ dodal Bretz.

„Spolek FC Vítkovice 1919 se naprosto nepochopitelně ohání stoletou tradicí klubu, s níž ale nemá naprosto nic společného. Tento spolek působí v mládežnických soutěžích FAČR pouhopouhé dva roky! Až do roku 2018 působil v mládežnických soutěžích tým MFK Vítkovice. Teprve od roku 2018 hraje mládežnické soutěže spolek FC Vítkovice 1919, a to s hráči, které si zaregistroval způsobem, jenž odporoval svazovým regulím,“ uzavřel Slavomír Bretz.

Deník chtěl dát stejný prostor také předsedovi spolku FC Vítkovice 1919 Marku Pohorellimu, kterému na začátku týdne zaslal šest otázek, na které však ani po několika dnech a urgencích redakci neodpověděl.

ANKETA:

Jak vnímáte spor o dotace ve vítkovickém mládežnickém fotbale?

Tomáš Macura, primátor Statutárního města Ostravy

"Vypjatá noční debata zástupců obou fotbalových spolků na zastupitelstvu města mě přesvědčila o tom, že minimálně z morálního hlediska si nezaslouží městskou dotaci ani jeden z nich. Sportující děti, jejichž údajnými zájmy se všichni zaštiťují, zůstaly ve skutečnosti zcela na okraji zájmu a staly se jen rukojmími klubových bafuňářů a svých ambiciózních otců. Do budoucna budeme řešit otázku, zda a jakou roli by v podpoře vrcholového sportu město vůbec mělo hrát."

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport

"Situace ve Vítkovicích mne mrzí, o to více, že se staly rukojmím sporů děti. Město však nemůže být arbitrem personálních záležitostí a nesvárů. Odložením rozhodnutí o dotacích projevilo město vůli, maximální snahu pomoci a dalo čas na vyřešení situace, bohužel se tak nestalo. Při udělování dotací postupujeme podle předem a jasně daných pravidel, která platí pro všechny žadatele."

Vít Macháček, opoziční zastupitel města Ostravy

"Předmětem sporu mezi FC Vítkovice 1919, tradiční vítkovickou mládeží, a novým subjektem Akademie MFK Vítkovice je dotace na vrcholový sport ve výši 7,62 milionů korun. Kluby si navzájem nadávají, osočují se a hrozí soudem. V takové atmosféře podle mého názoru zastupitelstvo správně rozhodlo o nepřidělení dotace, respektive stažení z programu jednání. Výsledek však není dobrý. Mužům Vítkovic se nedaří, dva mládežnické kluby v neřešitelných rozporech, vítkovický fotbal mínus 7,62 milionů korun a mládežnický fotbal v existenčním ohrožení. Jsme z toho smutní, stejně jako každý opravdový fanoušek ostravského fotbalu."