Na zmiňované soustředění odjede Viktorka v pondělí, nejprve se ale v sobotu utká v Královicích utká s Chrudimí. „V neděli musíme zúžit kádr. Na to, že liga začíná za skoro dva týdny, ho máme na můj vkus moc široký. Takže ho zredukujeme a budeme pracovat s nějakými 23 kluky. Takhle je pro nás složité i organizačně stavět tréninky a i vše okolo."

Žižkovští si ale podle Kotala chtěli ozkoušet nějaké zajímavé hráče, kteří by pro druhou ligu připadali v úvahu. „S Teplicemi si o dres řekli Richter, Finěk a Petrák. Naznačili, že by do našeho mužstva měli patřit. Abychom mohli hrát kvalitní fotbal a držet krok, aby se to třeba podobalo prvnímu poločasu domácího duelu s Domažlicemi, tak bychom potřebovali do každé řady ještě jednoho kvalitního hráče. Minimálně," je Kotal přesvědčený.

Hornyák má Česko v srdci. Šéfa mu teď dělá Orbán. Je to pro mě těžká škola, říká

Předností Žižkova je, že má stále velmi dobré jméno. Získat posily proto není až tak složité. „Na Žižkov se hodně chodí dívat různí manažeři, takže pro fotbalisty je to lákavá destinace. Pořád jsme dobrou značkou. Ale je to otázka i finanční. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že když chceme hrát druhou ligu, tak musíme umět sehnat peníze. Už jsme se vydali na cestu profi, chceme klub zase pozvednout."

Václav Kotal by Viktorku Žižkov dokonce rád viděl mezi elitou, jenže to prý je běh na dlouhou trať. „Jsme atypický klub v tom, že nemáme plochy na trénování. Ve třetí lize jsme střídali snad čtyři hřiště, kde jsme trénovali. To není dobré pro následnou regeneraci. Třeba když trénujeme v Královicích, Újezdě, tak se hráči převléknout a jedou domů. Jsem rád, že teď máme Vítkov, kde to je blízko, kde pak přichází v úvahu kvalitní regenerace."

Další problém Kotal spatřuje v doplňování áčka dorostenci. „Hrají druhou ligu, to je málo. Z ní nám nemůžou hráči naskakovat do profi soutěže. Jak z toho ven? Děláme koncepci, jak týmy a klub stabilizovat. Pokud se to povede, tak bychom se chtěli pokusit jít výše. Ale je to otázka celého komplexního programu, tréninkových ploch a tak dále."