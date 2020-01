„Viktorka na podzim spadla do nedobrovolné dražby, já se ji zúčastnil a akcie za několik desítek milionů korun vydražil,“ říká 41letý podnikatel s nemovitostmi a IT technikou.

Funkci předsedy představenstva bude nyní zastávat jeho parťák Milan Richter, bývalý majitel Jiří Rýva na Žižkově zůstává jako člen představenstva. Nemění se ani pozice sportovního manažera, kterou zastává Michal Dyml.

„Finanční situace byla na podzim hodně špatná, řada lidí odešla. Je až zázrak, jaké výsledky tým měl,“ míní nový majitel, který netají smělé plány.

„Chceme vrátit Žižkov do hry o postup do nejvyšší soutěže,“ zdůrazňuje. „Přišel jsem do rozehrané sezony a nepovede-li se třeba baráž už letos, nevidím to jako tragédii. Příští rok už ale může být úplně jiný. Věřím v úspěch a že se nám všem společně může dařit,“ vzkazuje fanouškům.

U podnikatele Loudy rozhodl o převzetí klubu velký patriotismus. „Vyrůstal jsem zde a před třemi lety se sem vrátil. Vodím děti do stejné školky, do které jsem chodil já. Žižkov má pro mě veliký význam. Snažil jsem se klub podporovat už loni,“ vypráví. Manželka prý ale byla jiného názoru. „Ptala se mě, jestli se nechci spíše věnovat rodině a dovoleným,“ usmívá se.

Velkým otazníkem je žižkovský stadion. V jeho těsné blízkosti se staví obchodně bytový komplex a tribuna pro kotel fanoušků musela být kvůli tomu o několik řad snížena. Martin Louda má ale na radnici dobré vztahy a obavy o budoucnost tradičního stánku nemá.

Malý krok pro lidstvo, velký pro Viktorku! ❤️Změnili jsme majitele, jsme kompletně oddluženi a hledíme vstříc šťastným zítřkům?#zpatkynikrok #zpatkydoligy pic.twitter.com/RoynGA02Ct — FK Viktoria Žižkov (@fkvz1903) January 28, 2020

„Samozřejmě je vždy lepší, když má klub svůj vlastní stadion. Rádi bychom ale získali do dlouhodobého pronájmu i jiný areál, který by sloužil mládeži Viktorky. Chceme výborné podmínky pro hráče áčka i jejich následovníky,“ popisuje Louda.

Druhá nejvyšší soutěž startuje o příštím víkendu a na Žižkov přijede k derby Dukla. „Příprava zatím vypadá skvěle, jednáme o dalších posilách a hned v tom prvním zápase chceme začít motat situaci na čele tabulky. Hodláme promlouvat do nejvyšších příček,“ hlásí Richter. „Praze ještě jeden prvoligový tým chybí,“ dodává odhodlaně.