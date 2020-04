V zimě koupíte fotbalový klub a začnete si ho postupnými krůčky přetvářet k obrazu svému. Dílek po dílku dáváte dohromady skládačku, řešíte peníze, nové posily do hráčského kádru a všechno směřujete ke startu jarní části sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, které má obstarat domácí derby s Duklou. Zápas za nadšeného aplausu diváků vyhrajete jasně 5:2, euforie nezná mezí a všechno vypadá, že je na té nejlepší cestě.

V té době ještě ale ani zdaleka netušíte, že jde o na dlouhou dobu ten poslední zápas a místo střílení gólů hráči začnou shánět potřeby na ochranu před koronavirovou epidemií.

Nepůjde o krátkou pauzu

„Bylo to pro náš klub veliké zklamání,“ přiznal nový majitel Viktorie Žižkov Martin Louda, který klub během zimní přestávky odkoupil a začal do něj okamžitě investovat.

„Před zápasem s Duklou jsme vynaložili veliké úsilí v propagaci zápasu, v servisu pro návštěvníky, v úpravách na stadionu, zlepšení podmínek pro přípravu mužstva . Povedlo se nám to, vyhráli jsme a chtěli se udržet na pozitivní vlně delší dobu. Pak ale přišlo, co přišlo. Bereme to jako zklamání, ale na druhou stranu víme, že nesmíme v ničem polevit a pokusíme se na to navázat,“ pokračuje klubový boss.

Nucená krize hodně zasáhla ekonomiku ve všech sférách, fotbal nevyjímaje. Někde dostávají hráči výpovědi, někde se sáhne ke snížení platů, slovenský MFK Žilina to dovedl do extrému a sedminásobný mistr země přestal prakticky ze dne na den existovat.

K nepopulárním, leč pro udržení chodu klubu nezbytným krokům museli sáhnout i pod televizním vysílačem. „Hned poté, co bylo jasné, že nám ruší nejbližší zápas, jsem říkal realizačnímu týmu, že doba, kdy se nebude moct hrát a kdy nebudou z ničeho žádné příjmy, může být hodně dlouhá. A ne jen týden dva, jak si někdo myslel,“ přibližuje Martin Louda situaci.

Pokračování Soutěže? Vidím to 50 na 50

„Bylo potřeba se na vše důkladně připravit a v pátek jsme se s kompletním realizačním týmem i hráči domluvili na ponížení platů. Všichni si uvědomují, že to není pro klub jednoduchá věc. Ovšem je tu předpoklad, že hráči dostanou všechny peníze zpátky, o to větší motivaci mohou mít do dalších zápasů,“ upozorňuje.

Další zápasy… nejbližší dny, maximálně několik málo týdnů, rozhodne o tom, zda se bude pokračovat, či nikoliv. Od vrcholných orgánů evropské fotbalové asociace UEFA přišlo jednotlivým členským svazům doporučení najít jakýkoliv způsob, aby se soutěže regulérně dohrály. „Vidím to tak 50 na 50,“ míní žižkovský šéf.

Jednou z variant je ta, že by se zápasy odehrávaly za zavřenými dveřmi bez diváků. Pro někoho věc naprosto nepředstavitelná, ale pro někoho jediná možnost. „Ač by pro hráče i fanoušky samotné nebyla tato varianta příjemná, dovedu si ji představit. Je to daleko lepší řešení, než kdyby se nehrálo vůbec,“ myslí si.

Přítomnost diváků není ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži klíčovou záležitostí, byť na některé stadiony chodí několikatisícové návštěvy. Problémy mohou být úplně jiné a daleko závažnější.

„Objeví se například zdravotní komplikace v týmu, ten půjde celý do karantény a co pak? Jeho zápasy se zkontumují a třeba sestoupí? Nedá se o tom moc dopředu přemýšlet, ale úplně všechny týmy mají stejnou šanci a stojí na stejné startovní čáře,“ míní Louda.

Žižkov chce ukázat, že má na špičku

Ještě během podzimní části se Žižkov zmítal v existenčních finančních problémech a bylo téměř zázrakem, že předchozí majitel Jiří Rýva klub dovedl až do zimní přestávky. V současnosti je situace lepší, klub je finančně zajištěný a předčasné ukončení sezony by mu nepřivodilo razantní starosti, jako by tomu bylo o pár měsíců dříve.

„Musíme počítat, že se může sezona ukončit. Museli bychom to všichni brát tak, jak to je,“ přikyvuje hlavou majitel žižkovské Viktorky. „Byli bychom zklamaní, že nemůžeme na hřišti ukázat, co umíme a jestli máme na to poprat se o postup. Důležité bude, aby se udržela forma hráčů, trénovat individuálně může mít dopady na jejich výkon, ale takhle to platí ve všech klubech, nikdo není zvýhodněný,“ doplňuje.

Nezbývá než čekat, jak se epidemie bude nadále vyvíjet a jak rozhodne fotbalová asociace o osudu zbytku sezony. Kdyby se přání všech vyplnilo, bude Žižkov opět patřit k nejdravějším štikám ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

Co říká trenér Zdeněk Hašek?

Individuální tréninkové plány a čekání na větu: Přijeďte zpátky na stadion, pokračujeme. Na Žižkově panuje stejný program, jako v každém jiném fotbalovém klubu u nás. „Navazujeme na to, co jsme začali dělat ihned po oznámení, že se nejbližší kola neodehrají. Hráči se připravují sami, všichni mají své úkoly,“ říká trenér Viktorky Zdeněk Hašek.

Je optimistou, že by se fotbalové soutěže opět mohly rozjet. Tedy pokud mluvíme o těch nejvyšších.„Věřím tomu, že profesionální soutěže by se zvládly dohrát. U těch amatérských tomu příliš nevěřím, protože tam často nejde hrát uprostřed týdne,“ míní.

Jeho parťáci z realizačního týmu i jeho svěřenci kývli na snížení platů. „Bez problémů jsme se domluvili, jsme rádi, že u nás vše funguje,“ upozorňuje. A hráči nakonec o nic nemusí přijít! „Jestli se vrátí v dobré kondici a nasbírají ve zbytku sezony určitý počet bodů, dostanou peníze zpět,“ dodává Hašek.

Pod televizním vysílačem tak mají o motivaci více. Teď jen aby se začalo.