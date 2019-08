Devětadvacetiletý brněnský rodák po třech letech skončil v ruské Ufě a při čekání na nové angažmá se chystá s béčkem Zbrojovky. „Dohodli jsme se s Ufou z obou stran na ukončení smlouvy. Jsem rád, že můžu s Brnem trénovat a klubu za to děkuji,“ vzkázal Vaněk.

Za Ufu odehrál 53 zápasů a dal devět gólů, v této sezoně se ovšem na hřiště nedostal. „Teď jsem moc nehrál, tým se omladil, skončilo víc hráčů než jenom já. Klub se vydal jinou cestou, strávil jsem tam tři hezké roky, naučil se jazyk,“ hlesl dvojnásobný českým šampion s Plzní.

Nováčka v útrobách stadionu si všiml také trenér brněnského áčka Pavel Šustr. „Dlouho jsem ho neviděl hrát, ale Ondra Vaněk býval pan fotbalista. Má za sebou spoustu úspěchů a kvalitních zápasů. Kdyby měl formu, byl by pro náš tým určitě přínos,“ uznal kouč.

Na zkušeného záložníka se v tréninku podívá. „Spíš je otázka na něho, jestli existuje teoretická možnost, že nám pomůže. Nevím, jaké má představy o své další kariéře. Je to Brňák, bylo by hezké, kdyby nám chtěl pomoct,“ uvažoval Šustr.

Fotbalový návrat Vaňka do rodného Brna ovšem není na pořadu dne. Středopolař myslí na cizinu. „Priorita je pro mě zahraničí, což ve Zbrojovce vědí. Jednou jí chci pomoct a zahrát si za ni, ale neřeknu, kdy to bude,“ pronesl Vaněk.

Možná poslední smlouva venku

S agentem Pavlem Paskou nyní řeší možnosti. „Chci mít jasno co nejdřív. Moc na výběr nemám, asi to bude jedna z posledních smluv venku, dost možná poslední, takže to promyslím, abych vybral dobře,“ oznámil bývalý hráč Jablonce nebo Plzně.

Ve Zbrojovce vyrůstal, její barvy hájil do osmnácti let, než zamířil do pražské Slavie. Na stadionu v Srbské ulici nastupoval vždy jen jako soupeř. „Zažil jsem na něm ještě Zeman Brno v přípravce, za Zbrojovku jsem tady nikdy nehrál. Domů to mám ovšem kousek pěšky,“ uvedl fotbalista, který půl roku strávil i v tureckém Kayserisporu.

Známé tváře má v brněnském áčku, například Jakuba Šurala. S mladíky se teprve seznamuje. „S manažerem Požárem jsme se dohodli, že začnu v béčku, protože áčko má v pátek těžký zápas. Pak se uvidí, co bude. Nevím, kdy mi zavolají a někam půjdu, může to být zítra, příští týden, za čtrnáct dní. Jsem volný hráč, takže pro mě přestupy platí ještě déle než do konce srpna,“ poznamenal.

Čas při hledání angažmá mu krátí taky chvíle s rodinou. „Jsem doma, vídám kamarády. Vždy jsem byl půl roku v Rusku, tři týdny tady, teď můžu v Brně chvilku zůstat. Ale radši bych hrál zápasy, než jen trénoval,“ řekl.

Vaněk předloni s dalším reprezentantem a hráčem Plzně Janem Kopicem figuroval jako svědek v případu dvojice mužů, kteří byli obžalováni z distribuce drog. Vaněk si podle obžaloby drogy kupoval, v policejním vyšetřování to odmítl.