Lukáši, vy jste zažil s fotbalem řadu radosti, ale i porážek. Výsledek baráže s Karvinou patří k těm, které hodně bolí, že?

Je to hodně velké zklamání. Karvinou jsme měli na lopatě, vedli jsme 1:0, mohl jsem přidat gól na 2:0… Bolí to opravdu dost, v tom dvojzápase jsme nebyli horší, bojovali jsme, makali. Karviná nám dala ze dvou útoků po naší chybě jeden gól a nám už v závěru chyběly síly. Už jsme to jen nakopávali dopředu. Byla to taková křeč, moc šancí jsme potom neměli. Každopádně jsme si to měli uhrát sami.

Na hřišti bylo patrné, že nechcete vedení jen bránit.

Chtěli jsme být aktivní, dát další gól. To asi rozhodlo, že jsme druhou branku nepřidali. Určitě by nás to ještě více uklidnilo. Bohužel jsme ji nedali, oni nám utekli přes obránce na křídle, dali to pod sebe a on to hezky trefil.

Utkání bylo hodně nervózní.

Tak to někdy bývá. Tohle bylo barážové utkání, to je prostě boj, při kterém to není ani moc o fotbalové kráse. Tohle se hraje srdcem a bojovností.

Sám jste zmínil, že jste byl kousek od druhého gólu, míč ale skončil na břevně…

To už se mi stalo v prvním zápase, ve kterém mi to na poslední chvíli vykopli, teď chybělo pět centimetrů. Karviná byla prostě šťastnější. I soupeři nám říkali, že jsme byli lepší. Ale to je holt sport, vyhrát může jen jeden.

Co říkáte na baráž obecně?

Bylo to první rok, a hned jsme to schytali my. Ale věděli jsme už před soutěží, jak to je. Budějovice si to na jaře pohlídaly, my jsme se potom soustředili na druhé místo, to jsme získali a mohli si to rozdat s Karvinou na férovku.

Na férovku? Hodně se po baráži hovoří o rozhodčích.

No jo, rozhodčí… (chvíli přemýšlí) Já nechci hovořit o křivdě. Koneckonců, sami jste to viděli. Nevím. Některé věci tam byly otočené… já se asi k tomu nemohu ani vyjadřovat, ale bylo to celkově takové zvláštní.

U jednoho křiklavého momentu jste přece byl i vy.

Já vím, šel jsem tam sám na bránu a obránce mě sejmul… Vážně nevím, co k tomu víc říct. V Karviné to byl úplný extrém. Lidi to viděli, když se na to ptáte, tak jste to také viděl… A to je vše!