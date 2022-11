Na tréninku Varnsdorfu prý došlo i na pěsti. Dordić si pak šel pro pistoli

Mrijaj je původem z Albánie, v České republice žije 31 let, bere ji jako svůj druhý domov. To, co se stalo, ho šokovalo. „Pro sport je tohle špatně, hrozná reklama. A je jedno, jestli ke konfliktu došlo mezi Srbem a Čechem, nebo jestli by k němu došlo mezi Srbem a Srbem, nebo Čechem a Čechem. Na národnosti nezáleží, je buď dobrý člověk, nebo špatný člověk. Pokaždé, když se něco podobného stane, tak je to v první řadě špatně. Mně jde o to, aby vyhrála pravda. Ať se hlavně prošetří, co se opravdu přihodilo,“ přeje si velký sportovní fanoušek.

Vše prý začalo v Táboře, kde měl hráč fotbalistů z Ústeckého kraje během druhé půle vulgárně urazit hlavního kouče Miroslava Holeňáka. „Bojan se během druhého poločasu rozcvičoval. Asi třikrát to vypadalo, že už půjde do hry, ale kvůli vývoji utkání nakonec nehrál. To ho naštvalo a Holeňákovi řekl něco, co si hráč nemůže dovolit říct. To bylo prostě špatně, trenér ho správně potrestal vyřazením z kádru.“

Zbláznil se? Varnsdorfský kanonýr Dordič vytáhl na tréninku nůž na trenéra

Srbský forvard si vše přišel vyříkat na úterní trénink, z něhož byl realizačním kádrem vykázán. „Vztekle kopl do míčů. Byl tam i trenér brankářů, pan Porcal, který ho prý okřikl. Bojan na něj spustil, aby se spíš staral o svoje rodinné záležitosti. Byly to osobní věci, které neměl vytahovat. Další jeho chyba. Co se ale stalo pak, je pro mě nepochopitelné,“ kroutí Andreas Mrijaj hlavou.

Dordić má podle svého známého krvácení do mozku, zlomený nos i lícní kost, zašité obočí a další škrábance. „Takhle přeci nemůže dopadnout potyčka dvou sportovců. Bojan se umí bránit, určitě by také uměl dát pěstí. Ale pan Porcal nemá žádné zranění, škrábanec. Nevím, co se tam dělo. Je mi záhadou, že okolo bylo přes dvacet chlapů a žádný z nich tomu nezabránil. Všichni museli být svědky té události. Ale podle toho, jak to pak popsali policii, to vypadá tak, že Bojan napadl pana Porcala.“

Otázky zůstávají

Mrijaj se na Dordiće zlobí, žádné spory by se podle něho neměly řešit tak, jak je vyřešil srbský fotbalista. „Já jsem takový, že chci, aby jsme se vždy chovali jako lidé. Tohle je nepřípustné. Ale je záhadou, že pan Porcal není nijak obviněný. Jako by ho někdo kryl, pomáhal mu. Opravdu nevím,“ štve Mrijajana.

Dordič, v této sezoně autor šesti druholigových branek (v minulé patnácti) skončil v policejní cele a pak také na kapačkách. „Podařilo se nám Bojana z cely dostat, je na svobodě, ctíme presumpci neviny. Musel do nemocnice, kde ho čeká operace zlomené lícní kosti. 3. listopadu bude přeložený do Ústí nad Labem. Máme lékařskou zprávu, jeho fotografie po napadení. Jednáme s právníky, chceme situaci prošetřit. A věříme, že bude co nejdříve známo, jak se vše událo.“

Trenér Holeňák stříkal pavouky, při tom spadl z půdy. Odneslo to jen rameno

Dordićův známý a také kamarád jeho agenta Iliji Majstoreviće je pro, aby byl útočník Varnsdorfu z kádru Severočechů vyřazený, aby dostal pokutu. „Za své chování vůči trenérovi Holeňákovi, kterého já velmi uznávám, si to určitě zaslouží. Ale nedělejme z něho zločince, když případ ještě není pořádně prošetřený,“ žádá Andreas Mrijaj. „Mrzí mě, jaká situace nastala v klubu. Pan Gabriel, jeho šéf, je naprosto na dně; je zklamaný z toho, co se stalo. Snad bude lépe,“ dodává.

Deník kontaktoval i trenéra varnsdorfských fotbalistů Radka Porcala. Na textovou zprávu ale nereagoval. Pro server iDnes.cz se již před tím vyjádřil, že celou kauzu komentovat nechce. Komentář odmítl Deníku poskytnout i šéf FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel. Pouze zklamaně konstatoval, že Dordić si už za klub už nezahraje, jeho návrat prý nepřipadá v úvahu.