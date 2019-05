Malebné městečko ve středu Českého ráje Rovensko pod Troskami s dvanácti sty padesáti pěti obyvateli přivítalo lídra krajského fotbalového přeboru, tým od Máchova jezera TJ Doksy velmi nepříjemným počasím. Déšť, vítr a citelná zima.

První tým tabulky vyhrál na hřišti soupeře 3:2, domácí fanoušci ale cítili po inkasovaném gólu z penalty a po dvou vyloučených pocit křivdy. Po zápase už bylo dusno až až. Emoce přišla uklidnit i starostka Rovenska Jiřina Bláhová.

„Bylo to hrubé ovlivnění zápasu. Naši hráči byli tím dosti frustrovaní, dohrávali s pocitem zmaru. Další zápas máme v Bílém Kostele a máme dvě červené karty. Je to pro nás taková malá tragédie,“ prohlásil rovenský kouč Jaroslav Mencl.

Co se v sobotu stalo?

Drama pokračovalo po konečném hvizdu sudího Bohumila Vrtala. Při odchodu rozhodčích z hrací plochy do kabin byli uráženi diváky a bylo na ně lito pivo. Při vstupu do kabin udeřil pořadatel rozhodčího do hlavy. Tentýž pořadatel chtěl pokračovat v napadení, ale rozhodčí se bránil a udeřil pořadatele také do stejné části těla.

Poté došlo k vniknutí diváků do prostoru kabin. Jeden z diváků udeřil rozhodčího do úst. Rozhodčí se bránil a odhodil diváka zpět směrem k východu. Vedoucí domácího mužstva se snažil diváky odtrhnout, ale ti měli stále snahu rozhodčího dále napadat.

Pak se rozhodčí dostali do své šatny. Byla telefonicky volaná policie, jenž se dostavila po třiceti minutách. Byla také zavolána lékařská rychlá služba. Zraněný pořadatel byl odvezen do nemocnice v Turnově a hlavní rozhodčí do Krajské nemocnice v Liberci.

Zápas jako takový nabídl spoustu zajímavých situací a hlavně emocí. „První část hry byla z naší strany dost ležérní, byli jsme po středečním poháru unaveni,“ uvedl trenér Rovenska Jaroslav Mencl. Zlobil se na arbitry, ti podle něj selhali.

„V první půli z pěti žlutých karet minimálně tři nebyly. Rozhodčí nastavil nějaký metr, který pak nemohl zvládnout. Dokázal to také dvěma červenými kartami v druhém poločase. Vrcholem všeho byla odpískaná penalta, která vůbec neměla být. Doksy mohly v první půli dát čtyři góly. Pak mě překvapily, že hru proti našim devíti hráčům vůbec nezvládly.“

„Měli jsme dobrý první poločas a chtěli jsme pokračovat i v druhém poločase, ale dvě naše chyby a dva góly a začínalo se znova. Nahrála nám nedisciplínovanost domácích hráčů a nakonec jsme se prosadili a odvážíme si tři velmi cenné body,“ hodnotil hektický zápas zkušený trenér Doks Michael Šimek. Jeho tým dál vede tabulku.