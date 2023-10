Sobotu 14. října odpoledne si chtěli hráči i fanoušci na čkyňském fotbalovém hřišti užít. Vždyť mělo jít o poslední pěkný den předtím, než podle předpovědi udeří chladné počasí. Během chvíle se však utkání stalo bojem o život třicetiletého hráče Šumavských Hoštic Marka Hrabáka.

Ve Čkyni se bojovalo o život, na hřišti přistál i vrtulník. | Foto: SK Čkyně

Postavily se proti sobě celky čtvrtého béčka Čkyně a sedmých Šumavských Hoštic, posledního celku tabulky OP Prachaticka, který ještě nezískal ani bod. Utkání však skončilo po čtyřech minutách. „Hrálo se u střídaček a zničeho nic se bez jakéhokoliv souboje na protější straně hřiště skácel hoštický Marek Hrabák a byl v bezvědomí. Přiběhl k němu první hráč a hned křičel, abychom volali sanitku. Další se k Markovi dostal náš hráč Jirka Staš a začal s masáží srdce. Jirka je profesionální záchranář, který si ve volnu zašel zahrát fotbal a zachoval se jako profesionál,“ začal popisovat dění na hřišti hlavní pořadatel utkání a funkcionář SK Čkyně Patrik Krull.

Duchapřítomní pořadatelé ihned volali i místní obvodní lékařce. „Shodou okolností bylo v místní hasičárně školení. Hasiči tam mají defibrilátor a paní doktorka Marie Kučerová s ním byla do čtvrt hodiny na hřišti. Právě ona a Jirka Staš prováděli prvotní záchranné činnosti,“ doplnil Patrik Krull.

Na čkyňském fotbalovém hřišti přistál i záchranářský vrtulník. „Již když jsme volali záchranku, tak jeden z kolegů křičel, že je třeba poslat vrtulník. Běželi jsme s telefonem právě za Jirkou Stašem, který s dispečerem jako kolegou vše vykomunikoval. Jak jsme byli z té situace všichni zmatení, tak jsme nechali běžet časomíru a podle ní sedl vrtulník na hřiště do dvaceti minut po zavolání,“ ocenili pořadatelé rychlost záchranářů a dodali: „Ve Vimperku ani Vacově nebylo k dispozici auto s lékařem, tak sem vyrazil ze Strakonic, ale po cestě ho už otáčeli, protože byl už na hřišti vrtulník.“

„Lidé, o kterých jsem mluvil, Markovi zachránili život. Máme tam i další, kteří mají základní kurz první pomoci, třeba policista Pepík Kainc, ale profík od záchranky je zkrátka profík. Jirkovi Stašovi a doktorce Kučerové patří největší dík,“ dodal Patrik Krull.

Nikdo z aktérů neměl po odletu vrtulníku samozřejmě chuť pokračovat ve hře. „Nebylo by to k ničemu, všichni jsme mysleli na to, aby to Marek zvládl a na fotbal nikdo neměl ani pomyšlení. Dohodli jsme se, že utkání ukončíme a odehrajeme v náhradním termínu 11. listopadu od 11 hodin,“ doplnil Patrik Krull.

Pozdě večer přišel se zprávou, že by měl být Marek Hrabák mimo nebezpečí. „Již jsme komunikovali přes SMS zprávy. Popřál jsem mu za celý náš oddíl hodně zdraví, že jsme celou dobu všichni věřili, že to zvládne. Odepsal mi, že si toho moc váží,“ dodal již s optimismem Patrik Krull.