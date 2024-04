Góly v nervózním duelu padaly jen do 57. minuty, kdy se hosté z Dubí ujali Janem Kastlem vedení 4:3. To už byl mimo hru jeho vyloučený spoluhráč Adam Švábenský, jeden z klíčových mužů dubského týmu. Rozhodčí Karel Chrž zákrok na něj neposoudil jako penaltový, což rtuťovitého útočníka rozpálilo na nejvyšší stupeň. „Tak to pískej, ty si děláš srandu, koukej na moji nohu, chceš ji ukázat?" vypálil na sudího. Následovalo udělení žluté karty za protesty, a protože toho odpoledne už byl podobně trestaný v první půli, žlutá zčervenala. To však byl jen začátek běsnění nejen vyloučeného fotbalisty.

„Ty šašku, děláš si p*del? On mě přepálí a já dostanu červenou, vy debilové?" častoval Švábenský arbitry. Poté se podle zprávy rozhodčího postavil za prostory za lavičkou svého týmu a nešetřil dalšími výpady. „Pojď se podívat, ty demente, jakou mám nohu. Jste m*dky!" pořvával směrem k hrací ploše a především k rozhodčím.

Buď rád, že jsem ti ji ještě nenapálil!

Pár minut před koncem nenávistnou atmosférou prošpikovaného derby podrazil Michal Šitt z 1. FC Dubí před střídačkami domácího Michala Kozáka. Odplata za faul, který Chrž netrestal, fotbalistu Hrobu mrzí doteď. Pod vlivem frustrace kopl protihráče do nohy, čímž odšpuntoval nechutnou strkanici, do které se zapojila většina hráčů, funkcionářů i diváků.

Stejně jako Kozák dostal červenou kartu i dubský Michal Janech. Do Kozáka vrazil velkou intenzitou, navíc i on při svém „blikanci" urážel rozhodčí, především pak asistenta Přemysla Kosejka. „Ty zm*de vy*ebanej, komu dáváš červenou, kdo má jít ven, ty buď rád, že jsem ti ji ještě nenapálil," citujeme ze zprávy rozhodčího, kterou vyplnil v zápisu o utkání.

Zmíněno je v něm i zničení signalizačního praporku Přemysla Kosejka při snaze o fyzické napadnutí, ke kterému se snížil právě Janech. „Počkej po zápase, ty dostaneš na tlamu!" vyhrožoval i poté.

Po vyloučení Kozáka a Jenecha si mezi sebou na trávníku vyřizovaly účty oba tábory včetně diváků, hlavní rozhodčí Karel Chrž ale další červené karty nerozdával. „Vzhledem k tomu, že nebylo možné všechny dílčí konflikty postřehnout a nebylo možné určit, kdo kterou šarvátku vyvolává a kdo se jen brání, nebyly uděleny další osobní tresty. Utkání bylo v první minutě nastavení řádně ukončeno," shrnul Chrž do zprávy rozhodčího.

Recidivisté v akci

Zanesl do ní také to, že mezi diváky, kteří vnikli na hrací plochu, byl i předseda 1. FC Dubí František Klimek. Chrž uvedl, že podle delegáta utkání Karla Milce už během druhého poločasu z tribuny soustavně urážel trojici rozhodčích, zejména pak Kosejka. „Vy jste to pěkně dom*dali, kreténi! Ten praporek zahoď, ty čů*áku, jsi tam jak namalovanej!"

Není bez zajímavosti, že Klimkovi byl v týdnu před zápasem jeho mužstva v Hrobě za podobné řádění při domácím duelu s Novosedlicemi (vniknutí do kabiny rozhodčích, nadávání, výhrůžky) udělený půlroční zákaz činnosti a pětitisícová pokuta. Známý činovník se ale odvolal, proto zmiňovaný trest nebyl pravomocný.

Nebyl ale jediným recidivistou v akci. U kabin na rozhodčí čekal potrestaný hrobský funkcionář Milan Vrábel, který měl zakázanou činnost na šest týdnů. Už v prvním poločasu podle zápisu vnikl na hrací plochu, aby se pustil do urážení Zdeňka Karchňáka, druhého asistenta. „Ty debile, to byl jasnej ofsajd, musíš běhat s nima. Jděte do p*dele!" V poločasové přestávce pak prohodil směrem k delegátovi Milcovi další urážlivá slova, stejně příkrý byl i pár minut před koncem. „Víš co, jdi do p*dele, všichni jděte do p*dele! Co uděláš s těma ko*otama, co tam pískaj, hej Milec!"

Vrábel byl v ráži i po utkání u kabin sudích. „Kokote vym*rdanej, podívej se, co jsi s tím zápasem udělal! Dementi zku*vený, jste dom*dali všem celý víkend, ko*oti!"

Zápis sudí dopisovali doma

Zápis o utkání hlavní rozhodčí Karel Chrž nedopsal na stadionu, dopisován prý byl doma u asistenta Přemysla Kosejka. „Vzhledem k okolnostem a vyhrocené atmosféře na stadionu," odůvodnil Chrž.

Disciplinární komise udělila Michalovi Kozákovi trest zákazu činnosti na tři týdny a pokutu tisíc korun, Adam Švábenský bude stát čtyři týdny, zaplatí také tisíc korun, Michal Janech vyndá z peněženky stejnou částku a nezahraje si pět týdnů. 1. FC Dubí podal k řízení utkání protest, s Františkem Klimkem bude zahájeno nové disciplinární řízení, řešit se bude i chování Milana Vrábela.

Tolik strohý výčet událostí a faktů, jak byly zapsány do zápisu o utkání. Co k duelu říkají zúčastněné strany?

Dubští podali protest proti výkonu rozhodčích a vyjádření rozhodčího. „V zápise bylo plno nesmyslů. Když si to někdo přečte, pomyslí si, že jsem úplný debil. I pan Milec potvrdil, že zápis je napsaný špatně a na sudí se zlobil. Bylo nám vyhověno, bude se to prošetřovat znovu," tvrdí šéf 1. FC Dubí František Klimek.

Trnem v oku mu je například nařízení pokutového kopu na konci první půle nebo vyloučení Švábenského. „Penalta byla nařízena na pokyn rozhodčího Kosejka. Hlavní sudí ji nařídit nechtěl, po zápase se mi i omlouval, že tomu podlehl. Na Švábenského byly minimálně tři penalty, neustále byl bez potrestání okopáván. Druhou žlutou dostal opět na pokyn asistenta Kosejka. Ten také po vyloučení Janecha k tomuto hráči prohodil, aby se staral o svou starou a další urážky směrem k hráči a jeho rodině. Janech pak zlomil rozhodčímu praporek, ale určitě ho nechtěl napadnout. To, co si dovolí rozhodčí, nemá obdoby," čílí se Klimek.

Dubí si stěžuje na rozhodčí

Poukazuje také na to, že na stadionu nebyl přítomný hlavní pořadatel. „Rozhodčí ani delegát nijak nereagovali na urážky od diváků prostřednictvím hlavního pořadatele, což vedlo k eskalaci." Klimek se podivuje také nad tím, že hlavní sudí nestačil identifikovat a potrestat účastníky závěrečné bitky. „Vždyť na utkání byli rozhodčí a delegát."

Dubský boss nesouhlasí s tím, že byl v zmiňované šarvátce na hrací ploše. „Byl jsem poblíž hrací plochy, když se to mlelo. Šel jsem uklidnit své hráče. Můj předchozí trest nebyl platný, bylo proti němu podáno odvolání, nenabyl právní moci," brání se šéf klubu z Pozorky. Hlavní příčinu nechutných událostí vidí v řízení utkání. „Největší podíl na tom má pan Kosejk, který to vše převzal do svých rukou. Jeho výkon a rozhodnutí přispěly ke konfliktu, který se nestal v nastavení, ale v 88. minutě. V první minutě nastavení bylo utkání ukončeno. Na Chrže se nezlobím. Přiznal chybu, omlouval se mi."

Delegát něco podobného za 27 let své činnosti nezažil

Delegát souboje Karel Milec je z celé události rozmrzelý. „Něco takového jsem za 27 let své činnosti nezažil. Rozhodčí dělali chyby na obě strany, zápas hrubě nezvládli. Dostali šanci, protože se jim v minulosti některé vypjaté duely povedly. Tenhle se nepovedl ani jednomu. Dubí mělo kopat několik penalt, ta první proti němu určitě být neměla. Ale byly tam i další chyby, které poškodily i Hrob. Možná, že ten se může cítit poškozený ještě více," tvrdí Milec, který je uznávaným delegátem i rozhodčím.

Špatný výkon rozhodčích prý vyvrcholil při vypisování zápisu. „Je v něm velký zmatek. Například to, co měl říct pan Klimek, řekl pan Vrábel. Klimek řekl tak půlku." Smutným vyvrcholením zápasu je zlomenina lýtkové kosti Michala Kozáka, jehož bez potrestání fauloval Michal Šitt. „To je další chyba rozhodčího. Bylo jich nespočet. A při té bitce mělo jít ven deset dalších na každé straně. Jenže s kým by pak další zápasy oba kluby hrály?" pokládá Milec řečnickou otázku.

Podle Klimka si ale Kozák zlomeninu přivodil sám. „Po zákroku Šitta vstal a vší silou ho nakopl. Tím si nohu zlomil."

Hrobský Sedláček se bál o brýle a o zuby

Dlouholetý funkcionář TJ Hrob Jiří Sedláček souhlasí s tím, že spouštěčem nervózní atmosféry, která vyvrcholila hromadnou bitkou, byla trojice rozhodčích. „Vůbec jim to nešlo. První gól dalo Dubí z třímetrového ofsajdu. Pak byla penalta pro nás, ale neměla být, náš hráč ji nafilmoval. Prostě to zkusil, rozhodčí mu to brutálně sežrali. A pak už to jelo. Sudí byli pod tlakem, nevěděli, co s tím. Nejvíc asi ten hlavní. Nadávali na něho hráči, funkcionáři, diváci. Rozklepal se a dál dělal chyby," líčí Sedláček. Faul Šitta na Kozáka ani nezapískal jako nedovolený zákrok.

A právě poté se na hřišti strhla nepřehledná mela, která vyústila v ukončení zápasu. „To byla klasická hokejová bitka. Já měl strach o brýle a o zuby. Udělalo se to jako v hokeji, vyloučili se jen ti její původci. Pokud by byli vyloučeni všichni, kteří si to zasloužili, tak bychom neměli my i Dubí teď o víkendu s kým hrát. Jenže zkušený rozhodčí by si sjednal pořádek tím, že by problémové hráče vyloučil při jejich chování už mnohem dříve."

Jiří Sedláček připouští, že domácí oddíl pochybil tím, že během celého průběhu zápasu nebyl v hledišti hlavní pořadatel. „Pan Pištora dělá v chemičce, měl pohotovost. Já někdy také dělám pořadatele, také mě můžou povolat z práce. Tak to prostě na vesnicích je, pořadatele a funkcionáře dělají lidi, kteří ten fotbal mají rádi, ale je nás málo. Pak má funkci i ten, kdo má pracovní povinnosti. Byl to den blbec, rozbilo se nám čerpadlo na vodu, do toho tohle a ještě bitka."

Potrestaný funkcionář po ofsajdu utekl ze zahrady

Sedláček komentuje také chování hrobského funkcionáře Milana Vrábela, který byl v trestu za škraloup z duelu ve Rtyni. „Tam ho nějak urazil mladý pomezní sudí, tak mu vynadal. Zavřeli jsme ho na zahradě poblíž hřiště, aby se mohl dívat, ale aby nebyl přímo v centru dění. Jenže ten první gól Dubí z třímetrového ofsajdu byl přímo u té zahrady. Rozvášnilo ho to, ze zahrady utekl. Vzali jsme si k ho k sobě, abychom ho pohlídali, ale bohužel to nešlo. Řádil i pan Klimek, stejně jako já byl i on při té bitce na hřišti. Bylo dobře, že pak rozhodčí zápas ukončil. To bylo jediné dobré rozhodnutí, které udělal. Dohrát by to nešlo," míní hrobský funkcionář.

Z celého incidentu je smutný. „Máme zraněné, potrestané. Míšovi Kozákovi manželka a rodina říkají, jestli má tohle zapotřebí. Stejnou otázku si pokládám i já. Navíc nám město nedalo příspěvek jako v minulosti… Nevím, jestli v příští sezoně ještě u nás budeme fotbal hrát."