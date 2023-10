„Byli jsme aktivnější, měli více akcí, chtěli jsme víc. Dali jsme i dva góly, prý to byly ofsajdy, což já nevím,“ krčil po utkání rameny přerovský trenér David Chuda.

Ten po skončení zápasu měl rozhodčím co říci, nelíbilo se mu ani údajné držení stopera Javory jedním z hostujících hráčů ve vápně právě při závěrečné „gólové“ situaci.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Jestli to byly ofsajdy, nebo ne, to ať posoudí někdo jiný. Pokud ano, tak se paní rozhodčí omlouvám, protože by emoce měly zůstat v tomto případě stranou. To mě mrzí, ale je to strašně těžké, když dáme v poslední vteřině gól a vidím nahoře praporek. V naší situaci bychom tři body potřebovali strašně moc,“ přiznal David Chuda bezprostředně po zápase.

„Po prozkoumání videa je nutno sportovně uznat, že se pravděpodobně o ofsajd jednalo, a vyseknout poklonu slečně Čampišové za správně zvládnutou situaci. Klobouk dolů a kéž by byli všichni tak poctiví, jako ona,“ doplnil později přerovský kouč.

Holice, která v Přerově postavila fungující obranný blok, také byla ve druhé půli kousek od gólu, jeden z centrů skončil břevnem.

„Šance nebyly prakticky ani na jednu stranu. My jsme trošku změnili rozestavení, chtěli jsme více kombinovat, více se nabízet, ale nedařilo se nám to. Terén byl špatný, i proto z toho byl boj,“ hodnotil kouč Holice Petr Večeř.

„Tím, že ještě zapršelo, se naše hřiště dostalo do stavu, na kterém bylo těžké hrát fotbal. Soupeř tomu uzpůsobil taktiku,“ zmínil přerovský David Chuda.

Čekání na výhru

Oba sobotní soupeři tak musí na divizní vítězství čekat dál. Přerov už čtyři zápasy, alespoň však ukončil sérii tří porážek v řadě.

„Nějaká deka na nás je. Zastavili jsme porážky, ale chtěli jsme od tohoto zápasu víc. Příští týden nás čekají Nové Sady, pak jedeme do Slavičína, kde to bude taky těžké. Situace je u nás vážná, každý bod pro nás bude zlatý,“ řekl David Chuda a narážel na marodku.

Do útoku musel na závěrečné minuty naskočit naskočit náhradní gólman Bielka. Mimo hru jsou špílmachr Kudlička, křídelník Masný, mladý útočník Jakubowicz i Janyška. Další hráči hrají se sebezapřením.

„Klukům za to děkuji, že s tím bojují,“ zmínil Chuda, jehož tým je aktuálně namočen v sestupových vodách

HFK Olomouc už nevyhrál dokonce šest zápasů v řadě. Po dobrém startu tak následoval propad divizní tabulkou do jejího středu.

„Je to další bod do tabulky. Ze začátku tempo sbírání bodů bylo velké, nikdo ale asi nemohl čekat, že uděláme za podzim třicet bodů. To bychom asi byli blázni,“ přiznal závěrem holický Petr Večeř.

