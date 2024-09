"Kdyby tu hráli kluci z trmického nebo našeho áčka, určitě by je to odradilo, ale my už jsme ostřílení borci, které něco takového nemůže zastavit," smál se po utkání s odkazem na déšť a zimu jediný střelec Hostovic Jan Meluzín. "Byla to neskutečná trefa patou," křenil se při popisu své branky, která nakonec v konečném součtu zmírnila porážku 1:5.

Ačkoliv si oba celky stanovily nejnižší věkovou hranici 45 let, k vidění byly pohledné akce i pěkné fotbalové momenty. A také zápal. Ani jeden z týmů nechtěl dát protivníkovi nic zadarmo. "Pořád je to derby. Vždycky to bude boj mezi námi a jimi, i tento souboj se domluvil po místním utkání áček. Po zápase jsme zůstali s Trmickými na pivo, trochu jsme to vyhecovali a vylezl z toho tento výsledek," objasňoval Meluzín původ klání. "Ale samozřejmě jsme s klukama od soupeře kamarádi, už si to nerozdáme tak natvrdo, ale bojovnost z obou stran tam bude vždycky," dodal.

"Je to tak, jak říká kolega, počasí nás nerozhází. Jsme srdcaři, jak my, tak diváci," přidal se za domácí celek Roman Jelen. "My jsme samozřejmě ti spokojenější, ale bylo to bojovné utkání s velkým nasazením z obou stran. Nevadila nám ani ta zima, všichni jsme si to užili, bylo to příjemné," pokračoval.

Rivalita bude vždycky

I on souhlasil, že rivalita mezi oběma týmy ani s věkem nikdy úplně nevymizí, ačkoliv se řada hráčů přátelí. "To tam bude vždycky, ale je to v nějaké rozumné míře," culil se. "Viděl jsem, že se hráči obou celků svolávali na sociálních sítích, stanovili jsme si věkovou hranici, aby to proběhlo v nějakých rozumných mezích a vzájemně jsme se nezničili."

Oba aktéři zároveň přiznali, že derby bude mít v budoucnu pokračování. Zvlášť Hostovičtí budou jistě prahnout po tom, aby svému sokovi vrátili porážku. "Musíme se dát dohromady, což nám bude trvat asi tak půl roku než vyléčíme všechny šrámy, ale pak se zase něco domluví. Trmice pojedou v odvetě k nám, takže se určitě zase opijeme a domluvíme nějakou odvetu u nás na kopci," uzavřel se smíchem Meluzín. "Věřím, že nějaká odveta dopadne, budeme se těšit," kontroval Jelen.