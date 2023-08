Štěpáne, jak zpětně s týdenním odstupem vnímáte zápas proti Budějovicím? S odstupem času na to koukám úplně jinak než v den zápasu nebo den po zápase. Člověk si potřeboval utřídit myšlenky, vše okolo rozhodčího Patáka, co se pak odehrálo s jeho vystoupením z FAČRu a s veškerými spekulacemi, které kolem toho byly. V průběhu týdne se to otočilo trochu do pozitivna s tím, že se ukázalo, že Admira s tím nemá nic společného. Nějakým způsobem nás to samozřejmě zasáhlo, celý týden se to řešilo a nabouralo nám celý týdenní cyklus. O klub byl zvýšený mediální zájem, ne v dobrém, každý chtěl vědět, jak to bylo a hledal v tom senzaci. Za mě to byl absolutní faul na fotbal.

Jak jste viděl tu Patákovu penaltovou situaci přímo na hřišti?

Dobíhal jsem a viděl to hned na první dobrou, že to žádný faul nebyl. Moje první reakce byla taková, že jsem se otočil a šel na střídačku za trenérem, že tohle ne, že je to prasárna. V té chvíli člověku nedojde, o co tady jde, řešili jsme to o poločase v kabině a trenér říkal, že tam mohou být nějaké vedlejší vlivy. Až po zápase nebo druhý den jsme se dozvěděli, že poločas měl být dvougólový.

Úleva po Patákově extempore. Admira doma udolala Králův Dvůr

I hráči Budějovic tvrdili, že váš spoluhráč chtěl penaltu zahodit, ale rozhodčí mu vyhrožoval červenou kartou…

Komunikace rozhodčího s našimi hráči proběhla, ale v kabině jsme si řekli, že to už nechceme nijak veřejně komentovat.

Jak náročné pro vás byly nejbližší dny po zápase?

Bylo to špatné, ale na druhou stranu se není čemu divit. Vyhráli jsme 2:1 díky vymyšlené penaltě, nikdo z nás z toho neměl radost. Hned druhý den jsme v kabině řešili, co se všechno začalo psát, vycházely články, v soukromé skupině s klukama jsme si o tom řekli své a dost to prožívali. Nikdo z nás nemá zájem na tom, aby vyhrával takovým způsobem. Mohu za sebe říct, že ve svých letech už tohle nechci ve fotbale zažívat, aby nám někdo pomáhal nebo nás řezal. Na druhou stranu doufám, že tohle byla jediná obrovská výjimka a že se to nezamete pod stůl jako předešlé situace. A že se to trochu pročistí.

Oba kluby by rády odehrály zápas znovu. Co na to říkáte vy osobně?

Za mně stoprocentně. Záleží jestli to půjde kvůli stanovám. Bylo by to úplně super. Tím, jak se o zápase mluvilo a byl zmedializovaný, je to nejlepší varianta, aby se ukázalo, že se pro ten fotbal něco dělá.

Šlo během týdne tyto události dostat z hlavy a soustředit se na trénink?

Bylo to složité. Každý trénink jsme začínali tím, co se dávalo za prohlášení, co se psalo, jak se k tomu postavil klub. Probírali jsme to mezi sebou a samozřejmě to v hlavách měli. Ovlivnilo nás to i proti Královo Dvoru. Člověk to tam měl a příprava na zápas začínala tím, že jsme se bavili o tom, jak všichni čekají, jak to bude vypadat, jaký bude další zápas na Admiře… Prostě to v hlavách bylo.

Lavina kolem skandálu rozhodčího Patáka. I experti volají: Ať „řezník“ skončí

I proto jsou tři body určitě zlaté, že?

Naprosto. Byl to urvaný zápas, takový náš typický admirácký. První poločas tlačíme, jsme lepší, dáme gól na 1:0 a pak trochu zvolníme, pustíme protihráče do utkání a strachujeme se až do konce.

Rozhodující gól na 2:1 jste vstřelil deset minut před koncem vy, ale nakonec ho rozhodčí označili za vlastní. Jak jste tu situaci viděl?

Střela byla tečovaná soupeřem. Naštěstí ne dostatečně tak, aby to vytěsnil ven a spadlo to do brány. (usmívá se)