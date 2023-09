Neutekl ani měsíc od aféry kolem rozhodčího Michala Patáka, která zasáhla celý český fotbal. Dlouhé nastavení první půle třetiligového zápasu mezi Admirou a béčkem Českých Budějovic a v jejím závěru vymyšlená penalta. Podobný scénář nabídlo i středeční utkání Moravskoslezské fotbalové ligy mezi Hodonínem a rezervou Baníku Ostrava. A znovu se spekuluje o sázkách…

Fotbalisté Hodonína (v červenočerném) doma podlehli rezervě Baníku 0:3. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Krátce po skončení utkání, které Baník vyhrál 3:0, se na sociálních sítích začalo šířit video z šesté minuty nastavení prvního poločasu. Podivný penaltový zákrok, který hlavní rozhodčí Vlastimil Ogrodník bez váhání odpískal, vede fotbalovou veřejnost k různým názorům připomínajícím právě Patákovu kauzu.

Ogrodníkovo rozhodnutí pořádně namíchlo hodonínského trenéra Pavola Švantnera. „Penalta v poslední vteřině nastavení, co k tomu mám dodat? Jestli byla citlivá, necitlivá. Podle mě musí být milionprocentní. Jestli byla, tak asi rozhodčí ví, co píská,“ zdůraznil kouč.

Naopak hostující lodivod Josef Dvorník se arbitra zastal. „Viděl jsem to jen od lajny, ale myslím, že to penalta byla. Bylo tam lehké přidržení a možná i podkopnutí nohou, ale je to na třicet metrů od lajny. Rozhodčí to vyhodnotil takto, příště to může být zase v náš neprospěch, takový je fotbal,“ komentoval Dvorník penaltový zákrok.

„Nic už mě nepřekvapí“

Bývalý prvoligový stoper Patrik Dressler, který patří mezi klíčové hráče Hodonína, stál od penaltového zákroku dva metry. „K tomu momentu se nechci vůbec vyjadřovat. Za mě jen protihráč podklouzl a penalta byla nepochopitelně odpískaná,“ nechápal bývalý obránce Teplic či Karviné.

Patrik Dressler po utkání s rezervou Baníku Ostrava:

Zdroj: Kryštof Neduchal

O nezvyklé situaci debatovali i fanoušci na tribuně hodonínského stadionu U Červených domků. „Nemyslím si, že k nějakému kontaktu vůbec došlo. Hráči Baníku podjela noha, ale rozhodčí to odpískal jako jasnou penaltu, navíc v šesté minutě nastavení,“ pousmál se jeden z příznivců.

Pokud i v tomto případě půjde o sázky, má český fotbal další malér. „Kdybych teď s trénováním začal, řeknu, no jo, stalo se. Ale za ty léta ve fotbale jsem zažil tolik divných rozhodnutí od rozhodčích, že by mě nic nepřekvapilo,“ prozradil Švantner.

Aktéry teď bude zajímat, jakou dohru bude mít penaltový zákrok v dalších dnech. Na internetu se objevily zvěsti o nezvykle vysokých sázkách v tisících eur (konkrétně mělo jít o dvě příležitosti: pozdní gól v první půli a více než dvě branky v zápase).

„Kdyby to prosáklo a opravdu by šlo o sázky, vůbec by mě to nepřekvapilo. Byl jsem dost znechucený, protože mě rozhodnutí rozhodčího strašně překvapilo,“ netajil stratég.

Hlavní rozhodčí Ogrodník přitom nepatří mezi začátečníky, ve třetí lize působí od sezony 2015/2016. „Pana Ogrodníka znám jako rozhodčího, který je ve třetí lize zkušený. Asi věděl, co dělá. To je všechno, co k tomu řeknu,“ uzavřel Švantner.