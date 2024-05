Zeptali jsme se učitelů, dětí a také zástupce sponzora. Jediná, ale rozhodně neobyčejná otázka zněla: Co pro vás znamená McDonald's Cup? Tady jsou jejich reakce.

V Uherském Hradišti proběhla finálová klání - Svátek fotbalu - 24. ročníku McDonald´s Cupu, fotbalového turnaje škol. Druhý, úterní hrací den. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

František Gregor, CEO Sportisimo

Je to radost ze hry, fair play, tradice.

Milan Chalupa, ZŠ Ostrava-Poruba

McDonald's Cup je kolos, největší mládežnický turnaj, na kterém se každý rok objeví mraky zajímavých talentovaných hráčů. Pro ně to může být odrazový můstek do některé z TOP mládežnických akademií, pokud už tam nejsou, protože turnaj je hodně sledovaný veřejností i fotbalovými odborníky. A pro ty, co se prosadí, je to pak závazek k tvrdé práci, pokud se chtějí dále fotbalově rozvíjet a někam to dotáhnout. A že těch úspěšných hráčů, co McDonald's Cupem prošli, je…

Miki Čech, ZŠ Kbely

Když se řekne McDonald's Cup, jako první se mi vybaví radost z vítězství, kterou jsme s naším týmem ze ZŠ Kbely prožívali v loňském roce. Vyhráli jsme totiž celý turnaj. Ten pocit byl naprosto super. Ale vzpomínám i na nervy, které jsme měli. Nejvíc stresový byl podle mě semifinálový zápas proti klukům ze ZŠ Šumperk. Vedli jsme 2:1 a v posledních minutách jsme si dali vlastní gól. O postupu se rozhodovalo v penaltách. Ty se nám sice parádně dařily, ale v jednom případě nám štěstí nepřálo. Tyč, tyč a ven… Kdyby soupeř proměnil penaltu, tak jsme mohli v turnaji končit, ale podařilo se mi penaltu chytit. Doteď tomu nemůžu uvěřit. Letos máme za sebou zatím jedno pražské kolo a pokusíme se postoupit co nejdál, nejlépe zase až do finálového turnaje. S kluky se těšíme, jsme dobře sehraní, baví nás to spolu. Snad nám bude přát i štěstí.

Markéta Čočková, ZŠ a MŠ Veselá

Odpověď na otázku, co mě první napadne, když se řekne McDonald's Cup? Zábava, sport a talent. Taky mě napadne fotbal a adrenalin. Jsem moc ráda, že jsem se McDonald's Cupu mohla zúčastnit, byla to strašná zábava a tolik stresu a adrenalinu jsem nezažila.

Mgr. Jan Maroši, ředitel ZŠ Brno, Janouškova 2

Jedná se o největší sportovní projekt, kterého se účastní ročně tisíce dětí. Touto fotbalovou akcí prošlo v minulých ročnících spousta ligových hráčů a budoucích reprezentantů. Někteří z nich jsou v současnosti patrony této velkolepé akce. Jsem rád, že i naše Základní škola Brno, Janouškova 2 může každým rokem přivítat, jako organizátor městského kola, fotbalovou talentovanou mládež. Je dobře, že tato neobyčejně působivá akce existuje a je velkým přínosem pro současnou i budoucí mládež.