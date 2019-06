Šestnáct celků se ve čtyřech skupinách utkalo o postup do semifinále, kam se dostali jen vítězové. Přes něj se do finále probojovaly favorizované Vejprty a ostravský Čtyřlístek, který soupeře porazil 3:0 a stal se vítězem. „Tým reprezentující ostravské centrum pro osoby se zdravotním postižením tak překvapivě získal pohár pro vítěze SENI cupu 2019 a s ním i hlavní cenu – návštěvu koňského ranče a hiporehabilitační kurs ve středisku Hiporehabilitace Jupiter v Řevnicích u Prahy. Druhý finalista z Vejprt vyhrál mj. i voucher na domácí zápas Slavie Praha a stejně jako ostatní zúčastněné týmy si domů odvezl doslova záplavu dalších cen,“ řekl pořadatel Miloš Kučera.

Turnaj pak zakončila tradiční exhibice mezi týmy pořadatelů, ze které nastoupili i všichni patroni, proti vítězi SENI cupu. „Pořadatelský tým posílený o patrony turnaje do něho nastoupil ve slušivých tričkách s nápisem DYCKY BROD! a nakonec vybojoval díky hattricku Ladislava Vízka remízu 4:4, ačkoliv prohrával již 4:0,“ prozradil Kučera.

Velký úspěch mělo hudební vystoupení Sagvana Tofiho se sborem, který představovali ostatní patroni. „Takže diváci měli výjimečnou příležitost vidět sportovní ikonu Antonína Panenku nadšeně zpívat a tancovat,“ přiblížil Kučera, který také prozradil, že Sagvan Tofi byl z účasti na turnaji nadšený. „Je to opravdu vydařená sportovní akce, která pro mě znamenala mimořádně silný zážitek. Rád přijedu příští rok znovu,“ souhlasil samotný zpěvák a herec.

Ladislav Vízek přijel do Havlíčkova Brodu v roli patrona už po čtvrté a s mnoha hráči se srdečně pozdravil jako se starými známými. Bývalý kanonýr pražské Sparty a v současnosti sportovní televizní komentátor Horst Siegl přijel po loňské pauze: „Dal jsem SENI Cupu přednost před tenisovým turnajem bývalých fotbalistů a hokejistů, který se hraje ve stejném termínu a určitě mne to nemrzí, takové nadšení a zaujetí do hry jako tady se jen tak nevidí.“

Pak si všichni zatancovali na písničky Heidi Janků a také společně se skupinou Terezky z Terezína. Navíc zatančila skupina Lucarino Dance z Libochovic.

„Záznam z turnaje, který pořizovala Česká televize, bude odvysílán v pořadu Sport v regionech,“ prozradil Kučera.

SEMIFINÁLE

Čtyřlístek Ostrava – Kopretina Černovice 3:0

MSSS Vejprty – Domov U Rybníka Víceměřice 5:3

O TŘETÍ MÍSTO

Kopretina Černovice – Domov U Rybníka Víceměřice 2:3

FINÁLE

MSSS Vejprty – Čtyřlístek Ostrava 0:3