Divizní zápas Lom – Dynamo ČB B skončil 3:3, hrálo se ve velkém horku, v solidním tempu, jak se po utkání cítíte?

Je to pro mě těžší. Už mi táhne na 44 roků. Měl jsem špatné koleno, rok jsem vůbec nehrál fotbal. Je těžké dohánět mladé a běhavé kluky. Ale baví mě to. Hrálo se v krásném počasí, byl to příjemný zápas.

Nebylo až moc veliké teplo?

To je pravda, na mě bylo vedro až moc veliké. Po dlouhé době jsme ale uhráli nějaké body, proti nám byl silný soupeř, mladí hráči z českobudějovického Dynama.

Zápas jste měli skvěle rozehraný, mrzí vás nakonec, že z toho byl jen bod?

Vedli jsme 3:1, je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, výhru bychom potřebovali. Takový je fotbal. Třikrát jsme vedli, vždy se na nás soupeř dotáhl. Góly jsme dostali po našich velkých chybách.

V B týmu Dynama České Budějovice se objevili i hráči, se kterými jste se setkal v týmu na hřišti?

Snad jen Pavel Novák. Ale když vidím soupisku, tak na ní jsou kluci o dvacet let mladší. To si pak říkám, že už to není ono, člověk čas nezastaví a je třeba se dívat také po něčem jiném.

Mistrovský titul v první lize vybojovala Plzeň, co tomu říkáte?

Pro mě jednoznačně hraje nejhezčí fotbal Slavia. Jak to dopadlo, tak to dopadlo. Plzeň si prostě body uhrála. Na začátku nadstavby to vypadalo na Slavii, Plzeň má nejvíc bodů, má titul právem.

Vy přejete úspěch Spartě? Na tom se nic nemění?

To jednoznačně. Spartou jsem prošel, i když jsem na konci odcházel za podivných okolností, kdy jsme si úplně nesedli s trenérem Bílkem. Já skončil v B týmu a musel jsem dohrávat poslední zápas v poháru finále pod Bílkem. Jestli je nějaký trenér, kterého nemusím, tak je to určitě Bílek, přesto si ale myslím, že Plzeň si titul zasloužila, ale jinak jsem samozřejmě sparťan a fandím Spartě.

To asi v posledních letech moc důvodů k radosti nemáte…

Podle toho, co pár posledních let Sparta předvádí, tak jim to tam nějak nejde. Nevidím do toho, nevím, co se tam děje, ale určitě nejdou správnou cestou.

Sparta po sezoně mění trenéra. Vypadá to na příchod Svědíka, ale znovu se diskutuje o možném angažování zahraničního kouče. Co tomu říkáte?

Já bych určitě hledal českého trenéra. Nevím, proč pořád hledají někde v zahraničí. V trenérech se už spálili několikrát. Naposledy se Stramacionnim, ze spousty států si dovedli hráče, Izraelec, Dán, Nor. Nevím, kdo všechno ještě byl ve Spartě. Pak byl tým rozházený na skupinky. To je ale otázka pro management Sparty. Ne pro mě.