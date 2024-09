Pro předplatitele

Kryštof Neduchal dnes 13:55

Při zápasech bývá nad věcí, se svými letitými zkušenosti ze zápasů na prvoligových lavičkách už jej nic jen tak nerozhodí. V sobotním duelu proti Hranicím byl však bzenecký kouč Bohumil Páník za protesty na adresu rozhodčího vyloučen. „Je to ostuda, protože to začíná v nižších soutěžích zase někam směřovat. Udělal se trochu pořádek, ale to, co jsem viděl dneska, jsem prakticky nezažil za svoji trenérskou kariéru,“ řekl Páník ve videorozhovoru pro Deník.