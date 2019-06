Skóre 1:1 platilo po hodině hry nejen na góly, ale i na střely. Za hosty napnul síť ve 27. minutě z přímého kopu krásně Vosáhlo. Domácí měli stejných příležitostí několik, ale Osvaldovi standardky nevycházely jako jindy. Benešovský Švantner zakončil dvě rychlé akce o centimetry vedle dobrovických tyčí, než ho po přestávce postihl snad výpadek smyslů. V 65. minutě sestřelil nebržděným skluzem na kotník domácího Petličku, který řval bolestí a zápas pro něj skončil. Ne tak pro viníka, který vyfasoval od sudího Klupáka jen žlutou kartu. „Bylo to zbytečné dohrání za lajnou z přemíry snahy. Petlička má výron a příště bude chybět“, mračil se domácí trenér Petr Lukáš.

Domácí bezzubou ofenzívu podpořil o přestávce Miškovský, který si vynutil po rohu penaltové podražení a gólman Bartoš vyrovnal. „Benešov má běhavé kluky, kteří nejsou líní na krok. Gól ze standardky nás utlumil, chyběl nám pohyb a hosté byli lepší. Proto jsme prostřídali a mezihra se zlepšila, vyústila z toho penalta a měli jsme i další šance," narážel dobrovický trenér hlavně na 63. minutu.

Tehdy měli jeho svěřenci k vítězství zdaleka nejblíže. Klain vybojoval míč ve středu pole, ten přes Bernáta, Osvalda a Volfa doputoval doprava k úplně volnému Petličkovi, jehož ránu k tyči skvěle vyhmátl Rotbauer. Za chvíli už měl dobrovický záložník jiné starosti.

Vyrovnaný boj dospěl k penaltám, v nichž jediný benešovský střelec ze hry Vosáhlo netrefil bránu. Pak se sice neprosadil ani Bernát, ale Bartoš klíčovým zákrokem vyrazil Filipův pokus, sám penaltu opět proměnil a v poslední sérii zpečetil výhru 4:3 Tvaroha. Pokřik „My jsme kluci kabrňáci, kluci z Picavy“ pak zněl z hrdel většiny hráčů z dobrovické šatny naposledy. Krajský přebor za Dobrovici budou hrát z rozlučkové sestavy jen Bartoš, Routek, Klain a Miškovský.

„Neřekl bych, že to bylo zvláštní angažmá. Na začátku jsme si řekli, že dohrajeme soutěž se ctí a to se kromě zápasu s Karlovými Vary povedlo," řekl Petr Lukáš, který na lavičce Picavy vystřídal zkušeného Petra Hejna současně s oznámením o konci v ČFL. „Musím všem klukům poděkovat k tomu, jak makali na trénincích, přestože se říkalo, že nemáme o co hrát a že to vypustíme“, dodal bývalý prvoligový obránce.

Dobrovice – Benešov 1:1 (0:1), na penalty 4:3

Branky: 56. z PK Bartoš, rozhodující PK Tvaroha – 27. Vosáhlo. Rozhodčí: Klupák. ŽK: Osvald, Žaloudek – Filip, Švantner, Vrňák. Diváků: 180. Střely na bránu: 3:1. Rohy: 6:3.

Dobrovice: Bartoš – Kühnel, Soběslav (29. Routek), Tvaroha, Klain – Petlička (66. Fotr), Žaloudek, Petrlák (46. Bernát), Osvald – Sodoma (46. Miškovský), Volf (79. Žižka).

KAREL JEDLIČKA