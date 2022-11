„Bylo to derby a bylo tam úplně všechno. Ať už z pohledu emocí, nebo z pohledu šancí. Bezezbytku to naplnilo všechna očekávání,“ měl jasno trenér hostí Martin Nový.

Derby kladenského okresu se přitom pro jeho tým od úvodu vyvíjelo nepříznivě. Kladno, které je v tabulce třetí, začalo aktivněji a předposlední Slaný přehrávalo. Už v osmé minutě přišla série čtyř zakončení z tutových možností, která nakonec skončila gólem. Brankář Junek dělal, co mohl, třikrát míč vyrazil, ale proti zakončení Davida Javorka z bezprostřední blízkosti už neměl nárok.

Domácí se i dál tlačili do šancí a další odměny se dočkali v 31. minutě. Po standardní situaci odvrátili hosté balón jen k volnému Lukáši Pihrtovi, který zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Týmy tak odcházely do kabin za stavu 2:0 a obraz hry nasvědčoval tomu, že o vítězi je jasno.

Jenže Slaný nesložilo zbraně a ve druhém poločase svůj výkon zlepšilo. Pomohly mu k tomu i chyby kladenské obrany. Hned po sedmi minutách hry nedokázal odvrátit míč z pokutového území Pechr a následnou situaci už řešil jen pádem pod nohy hostujícího Bohumila Nádeníčka. Sám faulovaný útočník se pak postavil k pokutovému kopu a s přehledem snížil.

Zdroj: Filip Ardon

Domácí měli i nadále více šancí, jenže obrana Slaného fungovala o poznání lépe než v první půli. Některé možnosti navíc sami hráči Kladna nevyřešili ideálně. Obrovskou šancí například pohrdl Javorek, který obešel brankáře, ale místo střely do odkryté sítě ještě přihrával za sebe.

„Hráče na něco za stavu 2:0 upozorňujeme, ale pak k tomu přistoupíme tak, jak k tomu přistoupíme. Šancí byla spousta, ale gól je vždycky za odměnu. My jsme si ho asi nezasloužili,“ pokrčil rameny domácí trenér Jan Procházka.

Emoce rostly

Toho mohl konečný výsledek a neproměněné šance hodně mrzet. Po obrovském tlaku domácích totiž vyrazili hosté do brejku, kladenská obrana chybovala a Nádeníček nabídnutou šancí nepohrdl a srovnal.

S přibývajícími minutami pak na trávníku narůstala nervozita i emoce. Slánský Michal Beneš opustil hřiště v 81. minutě po druhé žluté kartě, když zasáhl Javorka rukou do břicha. Hosté mohli ale i v deseti rozhodnout.

Procházka vrátil míč špatně dozadu a rázem mohli hosté utíkat ve dvou sami na brankáře. Gólman Pettík proto vyběhl daleko z brány, ale mimo šestnáctku zasáhl míč rukou. Červená karta přišla i na druhé straně a Kladno muselo poslat do hry náhradního brankáře Adama Cimrmana.

V závěrečné koncovce se pak domácí dál tlačili za rozhodujícím gólem, přes skvěle chytajícího Junka už se ovšem neprosadili. To se ale nelíbilo příznivcům domácích. Patnáctičlenný kotel po celý druhý poločas častoval slánského brankáře urážkami, což vyvrcholilo v nastaveném čase.

Jeden z fanoušků přelezl zábradlí, vnikl na hrací plochu a pěstí se pokusil na Junka zaútočit. Díky rychlému úhybu brankáře naštěstí k fyzickému kontaktu nedošlo.

„To na trávníky nepatří. S kladenskými fanoušky už jsme měli problém před půlrokem, kdy se to u nás taky rvalo. Jsou to kluci, kteří by na fotbalové trávníky neměli patřit,“ vyjádřil se k incidentu Nový.

„Ten, co tam vlezl, je blbec. Nic jiného k tomu říct nemůžu. Je to hloupost toho člověka. Jestli to je, nebo není náš fanoušek… Lidi, kteří to dělají, jsou hloupí,“ nebral si servítky ani Procházka.

Pochvala pro brankáře

Zbytek z nastavení se pak dohrál už bez výraznějších událostí, i když Kladno se dál snažilo rozhodnout. Body se však nakonec dělily.

„Domácí neproměnili spoustu brankových šancí, což byl základ toho, že se nám povedlo vyrovnat. Paradoxně jsme mohli dát i třetí gól, což se nepovedlo. Bod ale určitě bereme. Favoritem utkání jsme nebyli a domácí nám to dali v uvozovkách k Vánocům,“ byl spokojený hostující trenér.

„Náš brankář si zaslouží stoprocentně pochvalu. Držel nás nad vodou celý zápas a patří mu velký dík, že jsme uhráli takový výsledek,“ dodal.

To na straně domácích pochopitelně panovala daleko horší nálada. „Je to ostuda. Nic jiného k tomu asi nemám. Rozhodlo soupeřovo nasazení a odhodlanost a naše neproměňování šancí. Kdybychom dali třetí gól hned na začátku druhé půle, tak bychom soupeře asi dostali do kolen. Udělali jsme si to ale sami těžké,“ zakončil smutně Procházka.

SK Kladno – SK Slaný 2:2 (2:0) Branky: 8. Javorek, 31. Pihrt – 53. Nádeníček (pen.), 70. Nádeníček. Rozhodčí: Polena. Diváků: 250.

SK Kladno: Pettík – Borák, Pechr, Kolářský (85. Šnobl), Růžička – Kafka, Balšánek (63. Procházka), Pihrt, Holub, Šíma (63. Dostál (89. Cimrman)) – Javorek.

SK Slaný: Junek – Bíba, Panocha, Beneš, Sadyk – Exner (46. L. Danda), Rehwald (66. Herčík), Vimr, Dolák, Dohnanský (83. P. Danda) – Nádeníček.

