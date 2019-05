Tři trenérské změny: Petr Mikolanda vydržel na lavičce třináct duelů, stejně jako Miloš Sazima, a na poslední čtyři přišel Zdeněk Hašek. Od třináctého do předposledního kola přikováni na poslední příčce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Během jara ztráceli na záchranu až sedm bodů.

„Věřili jsme pořád. Soustředili jsme se na naše zápasy a pomohly nám i výsledky soupeřů,“ usmívá se obránce Ondřej Žežulka, autor záchranářského gólu v posledním kole v Chrudimi. Tam Pražané vyhráli 2:1, k tomu prohrálo Táborsko i Znojmo. A vypukly oslavy.

Sportovní ředitel klubu Michal Dyml ovšem zestárl o několik let. „Bylo to něco strašného, už to nechci nikdy zažít,“ přiznává. „Během sezony jsem chvílemi dával záchraně tak pět procent, před posledním kolem třicet.“ Příčiny byly jasné: Viktoria ztrácela i dobře rozehrané zápasy. Na hráčích ležela psychická „deka“.

Situaci se stadionem zvládneme

„Dost utkání jsme hloupě prohráli. Nakonec jsme si řekli, že už nemáme co ztratit. To nám pomohlo,“ vysvětluje Žežulka. Na hráče tak čeká pohodové volno, ale funkcionáři a trenérský tým už ladí kádr na příští rok.

„Museli jsme počkat, jakou soutěž budeme hrát,“ líčí Dyml. „Víme, že mužstvo má svou kvalitu, jen musí být odolnější. Spoustu kluků chceme udržet a věříme, že kádr posílíme o známá jména a zlepšíme se,“ přeje si sportovní ředitel.

Fanoušky trápily nejen výsledky na hřišti, ale také starosti kolem stadionu, okolo něhož se rojili developeři. „Dopadne to dobře a situaci se stadionem zvládneme,“ vzkazuje jim Dyml. Blýská se tedy na lepší časy? Jeden z nejtradičnějších českých klubů by si to určitě zasloužil.