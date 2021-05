Na klubovém účtu na konci loňského roku přibylo zhruba deset a půl milionu korun. Potvrzuje to i aktuálně zveřejněná účetní závěrka klubu, v tomto směru zapsaného spolku, za rok 2020.

Souček přestoupil loni z pražské Slavie do londýnského West Hamu a celková suma se v přepočtu vyšplhala na 520 milionů korun. Zhruba deset procent z této částky připadne na základě smlouvy klubů (a výchovnému) právě havlíčkobrodskému Slovanu, kde v současnosti nejlepší český fotbalista s fotbalem začínal.

„V souladu se smlouvou jsme od Slavie obdrželi první splátku. Další dvě splátky, po patnácti milionech, přijdou letos a v příštím roce,“ připomenul klíčové parametry smlouvy předseda FC Slovan Havlíčkův Brod Pavel Mazánek.

FC Slovan už loni v létě, kdy se částka za přestup odchovance Tomáše Součka do Premier League odtajnila, informoval, že získané peníze, které by jinak pokryly provozní náklady klubu na deset let, použije na investice. Část peněz půjde na rekonstrukci kabin na fotbalovém stadionu, část na vybudování tréninkového centra.

Záměr dostává konkrétní obrysy

V současnosti už záměr dostává konkrétní obrysy, zatím v projekčních kancelářích. „Začali jsme s přípravami projektu nástavby kabin, v plánu máme rekonstrukci jejich jižní strany, následně bude vystavěno ještě jedno patro nového zázemí,“ uvedl k jednomu z chystaných projektů Pavel Mazánek.

Stavět by se mohlo začít nejdřív v příštím roce, havlíčkobrodští fotbalisté čekají ještě na novou dotační výzvu Národní sportovní agentury.

Další prostředky budou pak potřeba pro zmíněné klubové tréninkové centrum, kde investor počítá s celkovými náklady 70 až 100 milionů korun. „V současné době jednáme s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, s městem, s orgány životního prostředí, s vlastníky pozemků. Hledáme nejlepší možné řešení,“ poznamenal Pavel Mazánek k projektu, jehož realizace potrvá několik let.

Podle předsedy brodského klubu by plány neměla ohrozit ani situace kolem koronaviru, která může způsobit škrty v rozpočtech veřejných či privátních podporovatelů fotbalu ve městě.

Za pár let by mohli ve městě na Vysočině vyrůst další Součkové.