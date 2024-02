V posledních sezonách začal sázet na cizince, hlavně tmavé pleti. To se mu nakonec vymstilo. „Nebudu řešit to, že tady na hotelu dělali bordel. Stáli mě opravdu hodně peněz a chtěli ještě více. Všechno to vygradovalo právě před utkáním s Ledvicemi, kde hned tři z nich seděli v autě před stadionem a chtěli prostě více peněz. Následně jsme se domluvili s ostatními lidmi ve výboru, že to prostě odhlásíme. Mrzelo mě to,“ zakroutil hlavou.

Modrou drží ekonomicky na vodou její vlastní areál, do kterého patří dvě travnatá hřiště, ale hlavně hotel. Michalec tady má dlouhé roky nabitý kalendář, hlavně díky různým soustředěním. „Máme to opravdu našlapané. Jezdí k nám české prvoligové a druholigové kluby, ale také týmy ze zahraničí. Tohle nás drží finančně nad vodou,“ připomněl.

Plány na návrat

Ten, kdo zkušeného fotbalového „bafuňáře“ zná, tak by na první pohled zaznamenal pozitivní změnu. Michalec shodil pár kilo a celkově vypadá svěže. „Víte, když byl covid, tak jsem na tom byl hodně špatně. Doslova jsem byl na smrtelné posteli. Jeden rozhodčí z Ústí, co pracuje v nemocnici, ke mně vždy přišel a zeptal se – Láďo, žiješ? A já řekl, ano. Dostal jsem se z toho a teď se cítím opravdu skvěle,“ zavzpomínal na velmi těžké chvíle.

V hlavě už má údajně plány, jak vrátit Modrou zpět do fotbalového kolotoče. „Chceme hrát, ale musíme koupit soutěž. Minimálně I.A třídu, ale přemýšlím třeba nad divizí. Když jsme skončili, tak jsme hráče prodali a peníze jsme zablokovali, abychom je měli prostě schované. Otázkou je, jaký kádr bychom poskládali. Vaněk hlásil, že už se vrátit nechce, to samé Jahodář. Matějka skončil s fotbalem. Ostatní se vrátit chtějí, navíc se hlásí další, co tady kdysi hráli,“ nastínil své plány.

Pokud by se ale Modrá vrátila třeba do krajského přeboru, musela by platit za chybějící mládežnické týmy třicet tisíc. Jeden má, dva chybí. Takže za sezonu by musela vyndat z kasy 60 tisíc. „Tohle je prostě nesmysl. Místo, aby byli na svazu rádi, že se na vesnicích něco děje a hraje se tady dobrý fotbal, tak vás místo podpory nutí platit nesmyslné poplatky. Na svazu v Praze je to pořád stejné, i po odchodu Berbra. Hlavně by měli zeštíhlit. Kdysi stačil na jednu funkci jeden člověk, teď tam jsou tři. Na tohle pak platíme, to je hrozné,“ zakroutil hlavou.

Zdroj: Jiskra Modrá

Peníze a Michalec? Tady nikdy nebyl problém. Vedoucí fotbalu v Modré otevřeně promluvil o tom, kolik peněz už do fotbalu dal. „V Modré jsem od roku 1983, do fotbalu jsem dal zhruba šedesát milionů. Poslední sezona mě třeba stále milion a půl. Je potřeba říct, že třeba brankář Matějka tady měl 15 tisíc, to samé cizinci. Vaněk bral 20 tisíc. Dále počítejte energie, cizincům se platili letenky. A byly tam další výdaje,“ zdůraznil.

Kontroverzní pověst

Boss týmu z Děčínska má u mnoha kolegů hodně kontroverzní pověst. Týká se to jehu upřímnosti a nebo také údajných úplatků.

„Vím, že jsem často neoblíbený. Třeba v nedalekém Jílovém mě rádi nemají. Dlouhodobě jsem chtěl od nich přetáhnout Felediho a Gahera, ale díky klubu tam mají práci. Lidé asi závidějí, že jsem vždy dokázal sehnat peníze na chod klubu a prostě závidí. Navíc jsem se nikdy nebál vystoupit na valných hromadách a kritizovat tehdejšího svazového předsedu Jardu Rezáka. Já jsem vždy jednal na rovinu a všem řekl, co si o nich myslím,“ konstatoval.

A jak to tedy bylo s údajnými úplatky v zápasech? „Posledních deset let jsem to nedělal. Ale předtím ano. Ale nebuďte naivní, nebyl jsem jediný. Rozhodčí si o to často říkali. Pamatuji si, že když jsme hráli v Neštěmicích, tak za mnou přišel rozhodčí, se Modrá musí prohrát. Nebo v Březně u Chomutova si rozhodčí s Litoměřicka, kterého nebudu jmenovat, vysloveně řekl o peníze, aby nepískal proti nám,“ nebál se otevřeně bavit o kontroverzním tématu.

Řada fanoušků si jistě vzpomene na zápas krajské přeboru, kdy do Modré přijela Krupka. Byl březen 2014. Modrá tehdy dostala tři červené, včetně brankáře. V závěru pak za stavu 1:1 sudí Janeček „vymyslel“ penaltu pro hosty. Michalec tehdy sudího naháněl po hřišti. „Pecku“ krupský Valenta proměnil a vzápětí sudí odpískal konec. Aniž by nastavoval, ačkoliv se po odpískání penalty dobrou čtvrthodinu nehrálo.

„Na to nejde zapomenout. To byl jasně podplacený zápas. Valenta se mi po letech přiznal, že tu penaltu jasně nafilmoval a že se vědělo, že to prostě sudí pískne,“ mávl rukou.

Možná nechybělo zase tak málo a Ladislav Michalec mohl ekonomicky zajišťovat fotbal v nedalekém Děčíně, který aktuálně bojuje pod trenérským vedením Petra Voříška o postup do krajského přeboru. „Je to tak, dvakrát mě lanařili, abych šel dělat fotbal do Děčína. Naposledy mi volal Martin Pulpit, který mě několikrát přemlouval, ať děčínský fotbal zvedneme. Odmítl jsem. Proč? Modrá je pro mě srdcovka. Na druhou stranu si do ještě dnes vyčítám, měl jsem to zkusit,“ vysvětlil.

Budoucnost amatérského fotbalu na okresní a krajské úrovni nevidí dlouholetý funkcionář vůbec dobře. „Na vesnici není zájem, nejsou tady ani lidi. Navíc ve fotbale není tolik peněz, jako třeba v tenise a dalších sportech.

Co by udělal jinak?

Roky ale nikdo nezastaví. Co se stane s fotbalem v Modré, až u něj Ladislav Michalec nebude? „Těžko říct, ale bojím se, že to tady skončí. Mám tady sice vnuka Tomáše Fejfara, který by mohl být můj nástupce a vzal by to místo dědka. Ale on nedokáže sehnat peníze. A bez toho nejde. Vemte si Libora Sklenáře, šéfa fotbalu ve Vilémově. Až u toho nebudu, do čtyř let tam hrají okresní přebor. Tak to prostě je,“ připomněl krutou realitu.

Na závěr přišla otázka, co by Michalec udělal za 40 let v Modré jinak. „Vykašlal bych se na to, jelikož mě fotbal stál rodinu, ta se stala fotbalovým otrokem. Moje manželka umřela na rakovinu před dvaceti lety, to bylo zlatíčko, tu měl každý rád. Mě rádi nemají. Jsem prostě upřímný, nejsem taktik. To je moje nevýhoda,“ uzavřel.