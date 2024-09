"Ahoj," zazní ve videu první a také poslední české slovíčko od komentátora Roberta Rista, který vítá diváky u premiérového výletu Rabenfrontu za hranice Německa. Není proto divu, že výslovnost některých českých jmen trochu pokulhává a mnohdy je až úsměvná. Jediný střelec Tisé Babača je tak označen za Babaku, když je řeč o dalším ústeckém celku z Chuderova, zazní v reportáži pro změnu Šuderov.

Němci ale umí pobavit diváky i jinak. "Zápas povede zkušený a sympatický sudí Josef Zitko, který se zdraví s oběma kapitány. Určitě přitom nalezl i pár vřelých slov, tak jako je našel pro naši kameramanku Carol," uvádí diváky do zápasu Rist. Po jedné z branek, kterou vstřelil třígólový domácí hrdina Hiep Vu, zase neváhá glosovat: "Hiep Hiep Vurá!". Při záběru na vzájemný souboj Machka a Marka v pokutovém území při rohovém kopu pro změnu zazní: "A tady Machek a Marek, Bolek a Lolek, provádějí tanečky kolem brankáře Jana Ondruška, ale všechno v míru a klidu, vždyť bydlí jen dva kilometry od sebe."

Během šesti a půl minutové reportáže se diváci dozvědí i několik zajímavostí o jednotlivých aktérech utkání, titulky k německému komentáři vytvořil Jan Kvapil. "Byl použit také překladač, aby naše německy mluvící uživatelská komunita rozuměla tomu, co někteří chtěli říct, a čeští hráči a fanoušci naopak rozuměli tomu, co o hře řekl náš komentátor Robert Rist. Bylo to těžké, tímto velmi děkujeme Janu Kvapilovi," uvádějí tvůrci při následné prezentaci videa.

Team Rabenfront je filmovým týmem z předměstí Drážďan, který už několik let objíždí především saská fotbalová hřiště, na nichž sleduje zápasy nižších soutěží s až pěti kamerami. Do Petrovic, kousek za hranice, se vydal poprvé na zahraniční štaci, inspirací mu byla propagace derby od německého oddílu SC Bahratal-Berggiesshübel, který tvoří s Hraničářem takzvaný Freundschaft.

"Občas jsme komunikovali rukama a nohama. I když jsme při hře nerozuměli ani slovo, nebylo to vůbec nutné. Fotbal je chápán všude stejně," uzavírají Němci popis i pro ně netradičního zážitku. "Samozřejmě existuje i několik rozdílů. Třeba české pivovarské umění. A klobása," dodávají k tradičním dobrotám, které jak v Česku tak u našich západních sousedů na fotbale nesmějí chybět.