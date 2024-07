„Těch gólů mohlo být ještě víc. Často mívám ještě řadu dalších šancí, ale nepadá mi to tam podle představ," tvrdí 36letý ofenzivní štírek. „Škoda, že jsem nějaké zápasy ve druhé půle jara nehrál kvůli zranění."

Sezonu ale uzavřel čtyřmi góly ve dvou posledních zápasech; doma proti Blažimi zaznamenal hattrick, v Rašovicích svůj střelecký účet uzavřel jednou brankou. „S ročníkem můžu být spokojený, jen jak říkám, gólů mělo být více."

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

A co konečné šesté místo v tabulce? „Chtěli jsme hrát výše, jenže byly týdny, kdy jsme měli zraněné. Muselo se doplňovat z béčka."

Další komplikací pro Duchcov byla rekonstrukce travnaté plochy, své domácí zápasy proto hrál po celou sezonu v nedaleké Lahošti. „Nebylo to zase tak špatné, ale hřiště bylo hrbolaté, nebylo to ono. Už se hodně těšíme domů," říká Phan, na něhož kamarádi volají „Čangi".

Setkání s hercem

Čas od času o muži, který přišel se svou rodinou do Čech v sedmi letech z Vietnamu, někdo pronese, že je takovým duchcovským Fun Din Dungem. Co říká Phan na srovnání s populární postavou ze seriálu Okresní přebor? „Beru to. Já jsem se s tím hercem setkal v Praze, hráli jsme spolu fotbal. Je to sranda."

Phan je ve fotbalovém prostředí respektovaný, jeho původ mu žádné problémy nepřináší. „Vnímám, že Vietnamce mají Češi rádi. Uznávají nás, možná pro naši pracovitost."

Ve svém věku už se cítí být usazený v Duchcově, kde s fotbalem začínal. „To mi bylo asi čtrnáct. Byl jsem pak i jinde, v Litvínově, Krupce, ale teď jsem už pár let v Duchcově a chci tu i zůstal, protože se tu cítím hezky."