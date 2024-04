„Ten zápas musíme vzhledem k výsledku hodnotit pozitivně, ale ze začátku to bylo docela těžké, protože jsme se nedostali ke hře, jakou jsme chtěli předvádět. Ale jsem rád, že jsme to nakonec zvládli,“ ulevil si pořád ještě nadějný, teprve třiadvacetiletý ofenzivní záložník, odchovanec Kročehlav.

Neskrýval ani radost z toho, že přihrál na první dva důležité góly, nejprve Dominiku Šímovi a pak Tadeáši Pospíšilovi. Přitom přihrávka bývá Dejčmarovi někdy předhazována jako jeho slabina. „Jsem rád, je to takový bonus. Hlavně je dobře, že takhle mohu pomoci týmu a na co to nakonec bude v soutěži stačit, to se uvidí,“ uvažuje nahlas.

Kvalitu Meteoru s ostatními mužstvy zatím srovnávat nechtěl, přece jen má za sebou tři jarní duely. „Dva roky jsem v Kladně nehrál, nemám srovnání. Ale předešlým dvěma zápasům se to docela podobalo. Úvod byl nervózní, vždy jsme vedli o gól a ve druhé půli jsme zvýšili. V sobotu byl rozdíl v tom, že nám Meteor dal gól na 2:1 a trochu nás rozhodil. Nicméně i tady se to zlomilo a v závěru nám to tam napadalo,“ je rád.

Souboj o druhé místo se Kladnu povedl, Meteoru nastřílelo čtyři góly

Tým si však v přestávce vyslechl i za vedení 1:0 hodně hlasitou kritiku trenéra Haška. „Je docela hlasitej,“ uculil se Dejčmar, podle něhož bylo haló v kabině i v předešlém utkání. „To, že vedeme ještě neznamená, že hrajeme dobře. Chce po nás, abychom lépe plnili jeho pokyny,“ vysvětlil Filip Dejčmar, proč se stěny kladenské kabiny slušně otřásaly.

A co říká svého velkému skoku z I. B třídy o tři patra výš do divize? „Skok to tedy docela je a možná jsem ani nečekal takový nástup, ale jsem za něj samozřejmě rád,“ říká fotbalista, který potvrzuje slova Zdeňka Haška, který potřebuje, aby byl hráč nejen talentovaný, ale také zdravý a pracovitý v přípravě. Pak se může každý posunout tak jako Dejčmar, který za pár měsíců udělal obrovský skok dopředu.

Teď se jen v základní sestavě udržet. „Snad pracuju dobře, tak uvidíme,“ usmál se.