Jak to na amatérské úrovni vypadá, když se proti sobě ve šlágru kola o první místo tabulky mají postavit táta a syn, navíc oba v roli brankářů? Dočkali se od maminky večeře, nebo musel jeden z nich po zápase hladovět? A jaké to je, když těsně před zápasem musí domácí klub shánět rozhodčí, kteří kvůli „nedorozumění“ nedorazili? Nejen o tom je pilotní díl nového videopořadu Deníku Derby přes kopec.

Sparta – Slavia, City versus United, Barcelona – Real Madrid. Derby jsou kořením fotbalu a své malé El Clássico mají skoro na každé vesnici. Náš seriál je sondou do jedinečné atmosféry často kouzelných zápasů „Horní proti Dolní“.

Na úvod jsme zavítali na Hanou, konkrétně na předměstí Prostějova do Čechovic, které stejně jako sedm kilometrů vzdálený Kostelec na Hané v minulé sezoně postoupily po dlouhých letech do krajského přeboru.

„Derby s Čechovicemi má vždycky náboj, jsou to skvělá utkání. Známe se, hrávali jsme odnepaměti spolu nebo proti sobě. Má to grády, kluci se občas pokopou, ale po zápase si společně dáme pokaždé pivo,“ usmíval se před zápasem místopředseda FC Kostelec na Hané Lubomír Baláš.

Do smíchu před utkáním nebylo jeho protějšku, sekretáři Čechovic Petru Klimešovi.

Pět centimetrů sněhu

Šlágr kola se totiž málem neodehrál. Výkop byl za sychravého počasí na programu v 15.30, nic se ale nedělo.

Diváci v dešti nervózně postávali kolem hřiště, pod stříškou u kiosku nebo na tribuně, hráči se poroučeli zpět do šaten. Důvod? Chyběli rozhodčí. Na vině byla špatná komunikace. Ve hře byl totiž v sobotu, tedy den před zápasem, odklad vysoce očekávaného duelu.

„Včera na hřišti leželo pět centimetrů sněhu. Měli jsme strach, jak to bude vypadat, podle předpovědi mělo pršet od rána do začátku zápasu. Naštěstí se to nestalo. Hřiště je v perfektním stavu,“ vysvětloval Petr Klimeš.

„Bavili jsme se s Kostelcem i sekretářem Krajského fotbalového svazu o tom, co musíme udělat pro to, abychom zrušili zápas. A tak došlo k nedorozumění. Pan sekretář si myslel, že jsme utkání zrušili. Kostelec s tím ale nesouhlasil,“ uvedl na pravou míru Klimeš.

Takže žádný odklad, hrát se nakonec mělo. Jenže obsazení rozhodčích bylo nešťastně zrušeno a sudí tak na předměstí Prostějova museli shánět na poslední chvíli. Povedlo se, na výkop si však fanoušci museli počkat do 16 hodin. Stejně jako hráči, kteří byli „ready“ před půlhodinou.

„Bylo to trošku složitější, ale v těchto amatérských soutěžích to takový problém není. Hráči se nedostávají do extrémního tempa, aby byli na první minutu nachystaní v tepové frekvenci, kterou mají mít. Je to pro ně odpočinek, dají si v šatně nějaké ovoce, někteří cigárko, aby si trošku vyčistili hlavu,“ pousmál se trenér hostů z Kostelce Lubomír Keluc.

Silný déšť, ostré zákroky a souboj bývalého gólmana druholigové Líšně Jana Vítka s nevlastním synem v bráně na opačném konci hřiště Markem Hradečným.

Jak tohle dopadlo? Dozvíte se v prvním díle Derby přes kopec.