„Zápas se mi hodnotí velice špatně, neboť jsme v něm ztratili opět tři body a ještě můžeme čekat disciplinární trest,“ posteskl si trenér Býchor Marek Chvalovský.

„Soupeř se dostal celkem brzo do vedení, když jsme zbytečně ztratili míč na půlce soupeře a nezachytili jeho rychlý přechod do útoku. Nám se podařilo stav technickou střelou vyrovnat. Poté se nechal úplně zbytečně vyloučit Kuba Vyhnánek a my hráli od 39. minuty v deseti. I tak jsme se soupeřem drželi vyrovnanou partii. Bohužel nám chyběla větší chuť vstřelit branku a v tom byl rozdíl oproti soupeři,“ dodal Chvalovský.

„Byl to z dosavadních zápasů náš nejhorší. Nefungovalo nám nic z minulých zápasů, a jelikož ani nebylo znát, že jsme hráli delší dobu přesilovku, tak to bylo protrápené vítězství. Jediné, co nám vycházelo, byly rychlé protiútoky, ze kterých jsme mohli zápas včas rozhodnout, ale podařili se nám gólově proměnit pouze dva. To nám ale stačilo na tři body, které nás posunuly na druhé místo v tabulce, kde se nám libí,“ uvedl trenér Peček Petr Šafránek.

„Domácí tým hrál ve středu hřiště dobře, ale mnohdy ukvapeně a nedokázal se dostat do vyložených šancí, ze kterých by nás ohrozil. My jsme se museli v zápase obejít bez čtyř důležitých hráčů a na naší hře to bylo znát,“ dodal.

Co je ale zásadni: duel bude mít s největší pravděpodobností dohru u zeleného stolu.

„Zlomový okamžik přišel, když po naší střele a tečování soupeře ukázal pomezí rozhodčí na kop od branky, ačkoliv se hostující hráč k teči přiznal. Od této chvíle převzali iniciativu muži v zeleném. Bohužel zákroky a ofsajdové postavení byly vždy před očima našich věrných fanoušků, kteří to samozřejmě nesli s nelibostí. Po skončení utkání přistálo na rozhodčích několik kelímků s tekutinami. Pořadatelské službě se podařilo celkem slušně odvézt rozhodčí do kabin. Bohužel se jim nepodařilo zabránit tomu, aby z klubka asi 50 naštvaných fanoušků nehodil někdo kelímek. V tomto zápase jsme přišli zbytečně o body a ještě dostaneme trest od disciplinárky,“ je přesvědčený Marek Chvalovský.