V kariéře prožil skvělé chvíle. Nastupoval v nejvyšší soutěži. Dal gól Spartě. A dobře si pamazuje dokonce i na své první krůčky. "Pamatuji si na první trénink. Samozřejmě," usmívá se sympatický dvačtyřicetiletý fotbalista s vynikající kopací technikou. "Bylo to v Trutnově v přípravce. Na trénink jsme chodili sami bez rodičů, měli jsme gumotextilky a každý trénink byl svátek a trenéra jsme poslouchali na slovo."

Stejně jako na první kroky po zeleném trávníku nikdy nezpomene na první ligový gól. "Byl za Dynamo v Příbrami," okamžitě bez přípravy vypálí bývalý hráč Č. Budějovic. "Na to se nezapomíná," rozhazuje rukama a okamžitě přidává i další zajímavost. "Potom si pamatuju gól, který jsem dal doma Spartě. Trefil jsem z voleje odraženy míč za velké vápno a vymetl šibenici brány Jaromíra Blažka."

Fotbalista Jan Gruber hrával ligu, teď se těžce zranilZdroj: Deník/ archiv Jana Grubera

V první lize celkem odehrál 124 zápasy. V nich nastřílel 13 branek. Nastuopval za Č. Budějovice, Příbram, na Slovensku za Nitru, v Polsku za tým Odra Wodzisław Śląski. V kariéře potkal spoustu trenérů. "Nejraději vzpomínám na Pavla Tobiáše, protože mi dal šanci v lize a potom na Pavla Hapala, hodně toho dokázal a byl vzorem i po lidské stránce," vyzdvihl dvě české trenérské osobnosti.

Přímo v týmu se také setkal s několika skvělými spoluhráči. "Měl jsem štěstí si zahrát s legendou Karlem Poborským, kterého si dodnes jako fotbalisty moc vážím. Specifický byl David Lafata, kterého, kdyby trefil míč do hlavy i na záchodě, byl by z toho gól," směje se Jan Gruber. Mimochodem o víkendu dal v jihočeském krajském přeboru David Lafata za Olešník tři góly Blatné… "Nejvíc jsem ale fotbalově miloval Marka Kuliče," připomněl Gruber velmi šikovného útočníka. "Byl geniální fotbalista. Když měl den, porazil soupeře sám."

Aktuálně kopal bývalý ligový hráč v jihočeském Boršově. celkem tam zvládl šest sezon. "Bylo to hezké období. Fotbal se mi stal pouze koníčkem, způsobem jak si vyčistit hlavu a zůstat sportovně aktivní až do dvaačtyřiceti let. Krásný domácí stadion a hezké zážitky."

Jenomže stačila jedna minuta… V mistrovském utkání ve 3. kole I.B třídy s Větřním byla převaha domácích jasná. Gruber jako tradičně nastoupil s kapitánskou páskou. Běžela patnáctá minuta a Boršov už vedl 1:0…"Na ten den nikdy nezapomenu," vypráví fotbalista. "Hlavičkový souboj kde se soupeř sehnul, rozhodil mě ve vzduchu a nekoordonivaně jsem dopadl na krk a pravé rameno." Okamžitý konec. Střídání. Po patnácté už šestnáctá minuta zápasu pro Jana Grubera nepřišla. "Naštěstí jsem si prosadil záchranku, která mě odvezla do Nemocnice v Českých Budějovicích, kde zjistili závažny úraz." Vlastně okamžitě následovaly dvě těžké operace na neurochirurgii. "Měl jsem jeden krční obratel rozdrcený a posunutý do strany, druhý krční zlomený, zničenou ploténku, bylo toho víc."

V nešťěstí měl fotbalista ještě velikou kliku. "Stáli při mně všichni svatí. Operace se povedly a měl bych se vrátit do života a hýbat končetinami. Milimetr zbýval do úplného ochrnutí od krku dolů…" Jan Gruber posílá poděkování MUDr Nesnídalovi a jeho týmu. "Zaslouží si uznání za to, co dovedou." Zatímco dřív chválil spoluhráče ve fotbalovém týmu, teď se mu změnily priority. "Děkuju traumatologickému týmu v Českých Budějovicích za následnou péči," říká s velikou pokorou k umění lékařů a sester.

A co bude dál?

"Teď mě čeká delší cesta do obyčejného způsobu života. Je jasné, že na většinu kontaktních sportů můžu do budoucna zapomenout. Určitě bych fotbal hrál dál rád, ale už jsem navnímal, že tento sport bude pro mě zapovězený. Někdy to osud vyřeší za vás. Vím, že bez úrazu bych na hřiště lezl do padesáti let. Je dobré si uvědomit, že zítra může být všechno jinak a každý den trošku žít s tím, že primární je zdraví a vše ostatní se dá vždy vyřešit."