Návštěva volební místnosti zabere každému při nejhorším pár desítek minut. Ani to však ve finále nemusí znamenat stoprocentní záruku toho, že se všichni dostaví s obálkou v ruce. Své o tom ví například sportovci, pro které je volba prezidenta již tradiční hrou vabank.

Zkrátka buď zápas, nebo volby. Někdo má to štěstí a v době konání této prestižní události hraje svá utkání na domácí půdě, pak je tu ale také obrovská řada případů, kdy se na vedeních sportovních klubů musí pořádně improvizovat.

Třeba jako v případě fotbalistů pražské Sparty, kteří ještě před prvním jarním utkáním stihli navštívit volební místnosti. „V rámci programu před zápasem v Olomouci bylo pamatováno i na to, aby hráči a členové realizačního týmu mohli volit svého kandidáta,“ řekl mluvčí klubu Ondřej Kasík.

S podobnými komplikacemi se muselo vypořádat rovněž českobudějovické Dynamo, které odjíždělo k sobotnímu zápasu na Slovácku už v pátek odpoledne. „Hráči šli volit v pátek hned ve dvě hodiny odpoledne a teprve pak se vydali na cestu do Uherského Hradiště,“ sdělil Deníku sportovní ředitel Milan Čadek.

Svůj hlas mohli nakonec darovat také hráči s trvalým bydlištěm mimo současné působiště. „Ti hráči a členové realizačního týmu, kteří tu nežijí, si vyřídili voličské průkazy,“ dodal Čadek.

Smutní Satoranský i hokejisté v NHL

Opačně to měli hokejisté - například hráči Komety po pátečním vítězství na Kladně rychle spěchali domů, aby v sobotu stihli hodit hlas svému favoritovi. Dlouhá cesta po dálnici, únava a k tomu navíc příprava už na další zápas, nedělní domácí mač s Libercem.

I tady měla, podle informací Deníku, většina kádru vyřízené voličské průkazy.

„Volby jsou společensky významnou událostí, a samozřejmě i my o nich diskutujeme a probíráme je. Věříme, že si svou občanskou povinnost splní všichni naši dospělí členové, ale pak už nás zase čeká naše práce,“ pronesl Jakub Důra, sportovní manažer basketbalového Děčína.

Pro spoustu sportovců se však druhé kolo prezidentských voleb stalo nevyřešitelným problémem. Ten, kdo hrál soutěžní utkání v pátek či sobotu daleko od svého domova, nebo strávil „volební“ noc někde na hotelu, měl jednoduše smůlu. Pokud si tedy včas nevyřídil svůj průkaz.

Nejhorší situace ovšem potkala hokejisty za velkou louží v NHL.

V případě zájmu o volbu prezidenta byla v USA připravena urna pouze ve čtyřech městech. Pro řadu hráčů by to znamenalo naprosto nesmyslné cestování po celém kontinentu. A kdo ví, zda by je vedení pustilo.

Smůlu si tentokrát vybral i basketbalista Tomáš Satoranský, jenž musel s barcelonským týmem na venkovní dvojutkání v rámci španělské nejvyšší soutěže. Své zklamání pak sdělil fanouškům prostřednictvím Twitteru.

Není tak divu, že se stále častěji objevují otázky týkající se možného zavedení korespondenční volby. A to nejen kvůli sportovcům, ale i dalším žijícím Čechům v cizině.