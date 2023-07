Rasistické urážky, inzultace rozhodčích, pěsti na hřišti. Nejhorší fotbalové zločiny kazí pověst nejpopulárnějšího českého sportu. Existuje možnost, jak s tímto nešvarem bojovat. V nejnovějším tématu Sportovního deníku najdete čtyři (ne)slavné kauzy z posledních čtyř let, stávající znění disciplinárního řádu i reakce funkcionářů na možnou přelomovou změnu pravidel. Mají se zpřísnit tresty?

Otázka zní: co kdyby se k postihům za opravdu vážné excesy přidala možnost kontumace nebo odečtu bodů? Tyto tresty už disciplinární řád zná: lze je aplikovat při podvodech (neoprávněný start hráče, korupce).

Zpřísnění pravidel v případě rasismu či inzultace rozhodčího je jedním z mnoha témat, která probírá fotbalová komunita. Deník oslovil několik funkcionářů z různých koutů republiky. Nápad týkající se úpravy disciplinárního řádu neodmítají.

Reakce funkcionářů na možnou změnu

Josef Váňa, někdejší rozhodčí a nyní funkcionář (Středočeský kraj):

„Pokuty nejsou dostatečným postihem. Určitě bych byl pro změnu disciplinárního řádu a odečet bodů.“

Vít Šťastný, aktivní rozhodčí na poloprofesionální úrovni a funkcionář (Liberecký kraj):

„Mohlo by se o tom uvažovat při opakovaném porušení ze strany hráče. Fotbal na nižších úrovních je hlavně zábavná aktivita. Pokud se v mužstvu objeví recidivista, který napadá ať už rozhodčího, nebo soupeře, mělo by fotbalové prostředí říci, že takové lidi mezi sebou nechce. A pokud s tím klub nebude souhlasit, musí říci fotbalové hnutí, že mezi sebou nechce takový klub.“

Fotbalový skandál: Legendy si vyšláply na sudího, ve hře alkohol i policie

Jaroslav Oborník, aktivní rozhodčí na krajské úrovni a funkcionář (Ústecký kraj):

„Samotné tresty jsou už teď vysoké. Pokud by se ale sáhlo na body, možná by to mělo větší účinek. Klub totiž prostě musí zodpovídat za chování svých hráčů. Je to jako ve firmě. Když něco zpackáte, odnesete to vy, ale i samotná firma. Možná bych k odpočtu bodů sáhl ve chvíli, kdy se podobné excesy budou v daném klubu opakovat.“

Stanislav Volek, fotbalový funkcionář, šéf okresního svazu (Zlínský kraj):

„Uvítal bych to. Agrese ve společnosti a i na fotbalových hřištích v různých formách bohužel stoupá a musí se to řešit. Už samotný finanční postih v řádu desetitisíců je pro řadu menších klubů citelný trest, ovšem pokud by FAČR přišel i s možností alternativy bodových odečtů, nebylo by to vůbec na škodu. Vše ale musí být legislativně perfektně připravené.“

Současné znění disciplinárního řádu

Disciplinární řád, to je v jistém slova smyslu fotbalová bible. Jen málokdo zná všechny paragrafy a možné postihy. Ze současného znění řádu (platného od 1. února 2023) jsme proto vybrali stěžejní pasáže, které se věnují trestům pro hříšníky za rasismus a napadení.

§ 48 Tělesné napadení

Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby kopnutím, udeřením zvlášť hrubým způsobem, podražením nebo jiným obdobným způsobem, a navíc byl anebo měl za to být při utkání vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti až na šest měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč. Zákazem činnosti až na pět let, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 250 000 Kč bude potrestáno výše uvedené jednání, které mělo za následek zranění napadeného, pokud bude omezen na obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.

Fotbal je skutečným zrcadlem dění ve společnosti, říká šéf okresní disciplinárky

Kdo se dopustí výše uvedeného jednání na delegované osobě, bude potrestán zákazem činnosti až na dva roky, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč. Zákazem činnosti až na deset let, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 250 000 Kč bude potrestáno výše uvedené jednání, které mělo za následek zranění napadeného, pokud bude napadený omezen na obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.

§ 54 Veřejné hanobení, diskriminace, ponížení

Kdo veřejně hanobí, diskriminuje nebo poníží jiného z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru nebo na základě jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky, bude potrestán zákazem činnosti na jeden měsíc až patnáct let nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.

Neslavné kauzy českého fotbalu

2023. Kauza podplukovník vs. ukrajinský fotbalista

O nic moc nešlo, diváků také moc nedorazilo. Červnový zápas mezi Horoměřicemi a Velkými Přílepy (III. třída, okres Praha-západ, výsledek 1:2) však přinesl jeden skandální moment.

Funkcionář Ján Kotvas jako vedoucí hostujícího mužstva z lavičky podle zápisu a svědků vulgárně napadl hráče soupeře původem z Ukrajiny. Aféra se stala předmětem diskuse u nejvyšších vládních představitelů.

Důvod? Zmíněný muž působí v české armádě jako podplukovník a průšvih už řeší vojenská policie. „Byli jsme požádáni o součinnost a poskytnutí všech písemností,“ řekl Martin Opatrný, šéf disciplinární komise okresního svazu. Co se stalo? Kotvas byl vyloučen za výlev, který je popsán v zápise o utkání. „Ty ukrajinskej zmr*e, místo abys válčil, tak tady hraješ fotbal, ty mr*ko ukrajinská“.

Ačkoliv zmíněná slova potvrdili delegát zápasu, rozhodčí a Horoměřice, Kotvas prohřešek odmítá. Stejně tak odmítl vyjádření pro Deník. Řekl: „Bez komentáře.“ „Neustále trvá na své nevině. Zpochybňuje prakticky všechny výpovědi. Ale za nás byla naplněna skutková podstata disciplinárního přečinu,“ dodal Opatrný.

Skandál v české armádě: Voják napadl fotbalistu z Ukrajiny, věc řeší policie

Případ byl přerušen, verdikt má padnout až později. Fotbalová asociace si vymínila, aby byla informována o krocích a závěrech policie.

2022. Lynč v Praze: S nožem k rozhodčímu

Začínající rozhodčí a student vysoké školy Matyáš Hanzlík si prožil peklo. Lynč, po němž se bál o život. Odsouzeníhodný fotbalový příběh se udál v Praze na Chodově v září roku 2022. Klánovice zde vyhrály 6:1, což domácí nerozdýchali.

Vulgaritami směrem k sudímu to zdaleka neskončilo, nejhorší momenty se udály po skončení zápasu (I.B třída). Zápis o utkání byl počtením jako z detektivky. Mladík utekl do kabiny, kam mu pomohl delegát. Když chtěl k autu, pořadatel jej místo ochrany nasměroval k druhému východu. A tam stál rozzuřený dav. Jeden z přítomných fanoušků dokonce držel nůž!

Kopance a výhrůžky smrtí. I takový byl fotbal na Chodově

Šéf klubu Miroslav Holinka křičel: „Ty kriple, jak jsi to pískal?“ Hlavní pořadatel Tomáš Horálek to doprovodil slovy: „Mazejte odsud, nebo vás zabijou.“ Disciplinární komise pražského svazu vynesla exemplární tresty – pokutu 80 tisíc korun pro klub, uzavřené hřiště na šest zápasů.

Přitěžující okolnost? Chodov měl podobné problémy už dříve. Potrestáni byli i zástupci oddílu. Předseda dostal finanční trest 20 tisíc korun a zákaz činnosti na osm měsíců, pořadatel dostal stopku na 24 měsíců a pokutu ve výši 25 tisíc korun.

Chodov se nakonec v krajské soutěži těsně zachránil. O jediný bod… Kdyby už platilo (a bylo využito) pravidlo o odečtu bodů, skončil by příběh jinak.

2021. Případ napadení chuligána: Trest vyvolal emoce

O této fotbalové kauze se v roce 2021 mluvilo od Aše po Karvinou. Případ je odlišný než ostatní tři. Ačkoli došlo k agresi ze strany hráče, polehčující okolnost nemůže snad nikdo (až na jednoho trenéra) rozporovat.

Blížil se závěr druholigového brněnského derby Líšeň–Zbrojovka, když chuligán z řad hostujících příznivců vběhl na hřiště. Jakmile domácí fotbalista Jan Silný spatřil, že výtržník buší do pořadatele, neváhal ani minutu. Zpacifikoval ho. Rozhodčí Radek Dubravský vše sledoval a nemilosrdně oporu Líšně vyloučil. Taková jsou pravidla.

„Totální zkrat našeho útočníka. Uvažuju, že ho vyhodím,“ stěžoval si kouč Milan Valachovič. Veřejnost se však Silného zastala. Běžní fanoušci, ale mnozí experti a funkcionáři, třeba tehdejší šéf komise rozhodčích Radek Příhoda.

Polemika Deníku ke kauze v Brně: Fotbalový hříšník, nebo hrdina lidu?

Trest nepřišel. „Disciplinární komise dospěla k závěru, že hráč svým jednáním odvracel útok a bránil zdraví člena pořadatelské služby, které bylo bezprostředně ohroženo zcela nepřijatelným chováním diváka, který vnikl na hrací plochu,“ vysvětlil šéf komise Richard Baček. Silný si získal ještě větší pozornost, posléze přestoupil do Jablonce, uplynulou sezonu strávil na hostování ve Zlíně.

Šťastný konec. A upozornění: z řádků výše je zřejmé, že tady by odečet bodů nehrozil.

2020. „Ty teroristo.“: Skandální útok na arbitra

Takřka ukázkový rasismus se udál v rámci fotbalového utkání na jižní Moravě v roce 2020. O pozdvižení se svým skandálním projevem postaral Luboš Lajcman. Kdepak, nešlo o fotbalistu, nýbrž o funkcionáře – asistenta kouče Veverské Bítýšky a také mecenáše klubu.

Během zápasu proti Kobeřicím (I. B třída) zaútočil na rozhodčího. Použil vulgarity, které doplnil o xenofobní prohlášení. „V týhle zemi nemáš co dělat, ty teroristo“ nebo „Jsme si mysleli, že se normálně odpálíš. Holky utíkaly ze stadionu. Takoví jako ty by tady neměli vůbec být, v týhle republice.“

Pro pochopení kontextu je třeba dodat, že arbitrem s píšťalkou byl Varol Ikizgül – Čech narozený v Česku, jenž má cizí jméno a předky v Turecku. Disciplinární komise se i přes publicitu případu neodvážila sáhnout k exemplárnímu trestu.

Dvanáct soutěžních utkání nepodmíněně a pokuta patnáct tisíc korun? „Málo. Nepřiměřeně mírný trest,“ vzkázal Jan Pauly, tehdejší generální sekretář FAČR. Případ poslal k odvolací a revizní komisi, která zvedla finanční postih na padesát tisíc.

Lajcman raději z fotbalu potichu zmizel, ve Veverské Bítýšce už jej neuvidíte. Naopak rozhodčí Ikizgül se nenechal otrávit a v uplynulé sezoně pískal dokonce krajský přebor doma na Královéhradecku.