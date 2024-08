Český fotbal chystal velkou změnu. Restrukturalizace (reorganizace) soutěží však může skončit symbolicky - jen na papíře. A to tak, že se přejmenují názvy soutěží. Podívejte se, co k tématu říkají představitelé Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

O změnách se toho vždy a všude dost napovídá. Často vzbuzují obavy, pochybnosti. Jen málokdy jsou přijaty s radostí.

Fotbal není výjimkou. Příklad? Video jako pomoc rozhodčímu - poslední měsíce ukázaly, že i tady lze často výklad pravidel „ohnout“ dle citu a chutě.

Ne všechny změny jsou ale nakonec uskutečněny. Stačí se podívat na revoluci, kterou má (spíše řečeno měl) projít celý český fotbal.

Funkcionáři si usmysleli, že je třeba upravit celý systém. Zúžit soutěže, jinak rozdělit výkonnostní patra. To vše s cílem udržet v kopačkách co nejvíce hráčů. A tím pomoci menším klubům, které dnes často řeší, zda budou pokračovat, nebo ukončí činnost.

„Současný systém soutěží v českém fotbale je dlouhodobě neudržitelný jak sportovně, tak ekonomicky,“ vyhlásil loni Petr Fousek, šéf fotbalové asociace.

Psotka odešel do Zbrojovky

Na začátku kolem toho bylo velké haló. Chystané detaily více děsily, než něco řešily.

Už tehdy nejvyšší představitelé asociace poznali staré přísloví, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. „Kvůli úbytku dospělých hráčů se reorganizaci soutěží stejně nevyhneme,“ vzkázal tehdejší technický ředitel asociace Zdeněk Psotka.

Jenže ten brzy odešel (do brněnské Zbrojovky, kde zažívá ještě horší časy).

Post technického ředitele FAČRu obsadil Erich Brabec. Bývalý fotbalista, jenž prošel jak Slavií, tak Spartou, ambiciózní revoluci zastavil. „Restrukturalizace je velmi složité téma,“ řekl pro Deník.

Stejně jako Psotka zjistil, že snad každý má na věc jiný názor. Jinak to vidí kluby, které mají finance, aby hráčům dávaly odměny za zápasy. Jinak to vidí malé celky, které sotva složí tým o jedenácti hráčích.

„Určitě se tedy nejedná o něco, k čemu bychom mohli přikročit v bezprostředně nejbližší době,“ konstatoval Brabec a hned vzápětí dodal: „V budoucnu bude třeba vybrat takové řešení, které bude co nejprospěšnější pro český fotbal. V tuto chvíli však návrh, který bychom jednoznačně podporovali, není.“

Kde je potíž? Právě v tom, že jednání k ničemu nevedla.

Obavy z úbytku sponzorů a diváků

Zamýšleným změnám teď nejsou nakloněni především účastníci vyšších soutěží. Mají obavy (ano, ze změn - z toho, že by ztratili své postavení, nebyli by tak atraktivní pro fanoušky a sponzory). I to však může být krátkozraké. „Je třeba, abychom získali podporu shora. Zatím se nám však úplně nepodařilo prosadit tuto myšlenku i na té nejvyšší úrovni českého fotbalu,“ prozradil předseda Jihomoravského Krajského fotbalového svazu Vladimír Kristýn a také člen výkonného výboru fotbalové asociace.

Priority jsou jinde. I díky tomu, že český fotbal po slabších letech neřeší problémy s úbytkem registrací. „Počet členů naopak roste, byť hlavně v té nejnižší věkové kategorii,“ řekl ještě Brabec.

Jedinou hmatatelnou změnou je nyní ten fakt, že si asociace odsouhlasila úpravu názvosloví soutěží. Zmizí divize, přebory i třídy. Nahradí je označení od 1. do 10. ligy.

Vyplývá to z nových stanov. Pro sezonu 2024/2025 platí, že řídící orgány si volily, jestli se budou držet dosavadního pojmenování, nebo se již přizpůsobí budoucímu pojmenování.

Od příštího léta už budou fanoušci chodit jen a jen na ligu.

Mimochodem, víte, že k poslední úpravě názvosloví nižších soutěží došlo před 22 lety, kdy se župní přebory přejmenovaly na krajské přebory?