Mezi vedením třetiligového FK Viagem Ústí nad Labem a části jeho fanoušků to vře. Ti nejvěrnější, kteří si říkají Armové, během nedávného domácího duelu s béčkem Jablonce spálili na protest proti změnám klubových barev novou šálu. „Naše trpělivost už přetekla. Vedení nám řeklo, že je na čase, abychom změnili vlajky i chorály,“ tvrdí za komunitu Armové Karel Červený.

Klubový šéf Přemysl Kubáň radikální postoj chápe, nátlaku ale nemíní uhnout. A zároveň vysvětluje proč.

Firma Viagem vstoupila do ústeckého fotbalu v létě minulého roku. Klub koupila od podnikatele Jiřího Hory. Před tím působila jako generální partner v Příbrami. V krajském městě vyvolala poprask nejen svým neotřelým, i když pro mnohé až příliš agresivním marketingem, ale i změnou klubové identity a nákupem odložených prvoligových hráčů.

Cílem byl postup do druhé nejvyšší soutěže, jenže ztráta na první příčku činí dvanáct bodů.

Řadě fanoušků vadí nejen zmiňovaný marketing, ale především změna klubových barev. „Něco je dobrý, ale moderátorka je spíš pro smích, než aby reprezentovala. V tom, že klub změnil název podle sponzora, nevidím problém, přestřelil změnou klubových barev. A také tím, když nám na dotaz, zda by kluci nemohli mít bílé trenky, aby byli modrobílí, že jsou na tom postavené vlajky i chorály, bylo panem Kubáněm odpovězeno, že je na čase změnit vlajky a chorály,“ čílí se Karel Červený.

Jasný signál

Pálení šály podle něho bylo spontánním, ale zároveň jasným signálem o tom, co si fanoušci myslí o změně klubových barev. „Kdyby ta šála byla modrobílá s nápisem FK Viagem a novým logem, tak s tím nebude mít nikdo problém. Prostě už to přeteklo,“ objasňuje Červený.

Šála Viagemu v ústeckém kotli zahořela během prvního jarního duelu s béčkem Jablonce, o týden později fanoušci naproti hlavní tribuně roztáhli při utkání s rezervou Mladé Boleslavi choreo s nápisem „Berete nám barvy“.

Co na Červeného prohlášení říká šéf FK Viagem Ústí nad Labem Přemysl Kubáň? „Ano, je pravda, že jsem řekl, aby to změnili, ale takový protest považuji za zbytečný a zbabělý. Klubové barvy zůstanou jaké jsou. Teď jsou hezčí, než byly," stojí si za svým. Jedním dechem ale dodává, že fanoušky chápe.

„Je jasné, že se jim nelíbí ta změna. Jenže Viagem dává do fotbalu miliony, tak je jasné, že za to také něco chce. Kdybychom do ústeckého fotbalu nevstoupili, tak spadne do divize.“

Fanoušci prý po Kubáňovi požadovali anketu o klubových barvách. I v tomto případě je prezident klubu neoblomný.

„Pokud já do klubu investoval 6 miliónů korun, tak chci mít 6 tisíc hlasů. Každý, kdo se chce zúčastnit hlasování, musí zaplatit. A jeden hlas bude stát tisíc korun. Chápete to? Je to zkrátka o tom, že jsme si ten klub koupili, dali jsme do něj nemalé prostředky a nadále dáváme a dávat budeme. Chceme za to dostat něco zpátky, chceme být vidět. To je přeci logické.“

Začátek nové éry

Kubáň chce v Ústí nastartovat novou fotbalovou éru. „Náš záměr je kopat tady ligu. Jedná se o nějaký dlouhodobý horizont. A jsme připraveni do toho investovat peníze. Bude to pro Viagem ztrátové, ale zviditelní se, pomůže mu to. Očekávám, že minus bude mezi 6 - 15 milión ročně. Ale půjdeme do toho, myslíme to s fotbalem v Ústí vážně. Tohle by fanoušci měli pochopit,“ žádá o toleranci a přijmutí nové klubové identity.

„Já věřím, že získáme spoustu nových fanoušků, kteří budou brát FK Viagem za svůj klub a zároveň mu budou říkat Viagem. Máme úctu k historii klubu, ale vždyť Arma byla komunistická fabrika. Chápu, že mají ten název v srdci; ať si tak říkají. Je skvělé, že tu pár srdcařů je, ale chceme v Ústečanech probudit vášeň a dostat ho zpátky na vrchol. Vždyť jednu dobu tu fotbal skoro zanikl,“ uzavírá Přemysl Kubáň.