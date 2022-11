A co viník? I on nese celý incident těžce, a nejen proto, že ho disciplinárka nesmlouvavě potrestala zákazem startu do června příštího roku. Kozák trest přijal, ale podle jeho verze rozhodně nešlo o bezohledný zákrok podrážkou, jak bylo uvedeno v zápise o utkání.

Soupeři nešťastně zlámal kosti. Omluvil se, lituje, ale dostal nemilosrdný trest

„S Mírou jsme tam šli stejně, naneštěstí jsme se střetli holeň na holeň. Moje kosti vydržely, jeho bohužel ne, což mě velice mrzí,“ popsal Kozák. Soupeře zranit nechtěl. „To v žádném případě. Všichni chodíme do práce, živíme rodiny a fotbal vnímáme jen jako formu rozptýlení,“ řekl.

Nutno dodat, že se zachoval jako chlap. Omluvil se Šaškovi, od kterého ho dělí sedmnáct let, jak telefonicky, tak následně i osobně, zajel i za rodinou zraněného fotbalisty. „S Mírou zůstáváme v kontaktu, troufám si říct, že v přátelském duchu. Určitě jsme se neviděli naposledy a doufám, že si spolu ještě někdy zahrajeme,“ dodal Kozák.

Olomoucko: Napadený sudí dostal trest

Spletitý příběh se pojí s utkáním olomouckého okresního přeboru mezi Blatcem a Střelicemi. To bylo dvacet minut před koncem za stavu 1:3 předčasně ukončeno pro inzultaci rozhodčího. Následné šetření ale bylo pořádně zamotané. Stručně: jeden hráč byl omilostněn, druhý dostal dlouhou stopku, ale pyká také rozhodčí.

Hlavní sudí Daniel Zdražil tehdy neměl svůj den. Série nepřesných rozhodnutí tak rozběsnila domácího Lukáše Kadlece, že muže s píšťalkou nejprve slovně urazil, a když následně viděl červenou kartu, do rozhodčího strčil. Později se však ukázalo, že Zdražil v zápise špatně značil viníka – napadení přisoudil Stanislavu Husákovi.

FOTO+VIDEO: Inzultace sudího v okresu! Duel předčasně skončil, kouč hráče chápe

Ten byl u disciplinárky zproštěn jakéhokoliv trestu, naopak Kadlec, který se k incidentu přiznal, vyfasoval stopku na šest zápasů a pokutu tři tisíce korun. Klub Blatce musel zaplatit dva tisíce za pochybení pořadatelské služby a pět tisíc za předčasně ukončený zápas. Duel byl navíc kontumován 3:0 ve prospěch Střelic.

Trestům neušli ani rozhodčí. Jak za vyloučení chybného hráče, tak za to, že nadávky neřešili od začátku a nechali duel nešťastně vygradovat. „Soupeř byl lepší a vyhrál, k tomu neřeknu ani půl slova. Ale to, co předvedli rozhodčí, to je bez komentáře. Jejich kvalita byla strašná a není divu, že v rámci toho dojde k těmto konfliktům. Tím, že to neumí, tak zničí fotbal. Inzultace samozřejmě být neměla, ale musíme se vžít do kůže hráčů,“ komentoval asistent trenéra Blatce Martin Smyčka.

Písecko: Faul skončil rozdrcenou čelistí

Na jihu Čech poměrně nedávno řešili závažný případ v utkání nováčků krajského přeboru Semice – Trhové Sviny (0:3), který skončil dlouhým distancem za surovou hru. Krátce před přestávkou za stavu 0:2 domácí kapitán Martin Císařovský vletěl neurvale a kolenem napřed do souboje s brankářem hostů Karlem Brůhou. Výsledek ošklivého střetu? Z jedné strany přeražená, z druhé rozdrcená čelit, vyražené zuby a další šrámy v obličeji.

Mladý gólman Trhových Svinů ihned putoval záchrankou do nemocnice, musel podstoupit náročnou operaci, dosud je v pracovní neschopnosti a zřejmě bude mít i trvalé následky.

Za hvězdou s cejchem: Šimák zahodil neřesti, láska k fotbalu ho zachránila

Krajská disciplinárka neměla pro semického hráče žádné pochopení a vynesla tvrdý trest v podobě zákazu činnosti na 10 měsíců. „Vycházeli jsme z toho, že došlo k opravdu velmi těžkému zranění po surovém zákroku na hlavu. Poškozený musel podstoupit operaci, lékaři mu měli odstranit i nějaký nerv, bude mít trvalé následky, zůstává v pracovní neschopnosti a bude mít i další výdaje třeba za vyražené zuby,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda disciplinární komise JčKFS Marek Černoch. Případ ale ještě není uzavřen, protože semický klub se proti tomuto verdiktu odvolal.

Hodonínsko: Dvacet sekund v bezvědomí

Zápasy sousedních vesnic bývají bohaté na vypjaté okamžiky. Platilo to i letos v září o derby v B skupině III. třídy na Hodonínsku mezi Archlebovem a Věteřovem. Duel byl předčasně ukončen v 59. minutě za stavu 1:3 kvůli inzultaci hráče hostů Richarda Voříška.

„Klučina z Archlebova byl faulovaný a neunesl to. Hlavou trefil do hlavy Ríšu Voříška, který to absolutně nečekal, proto se nemohl bránit. Zůstal dvacet vteřin v bezvědomí, v ten moment bylo po zápase. Je to sice derby, ale do té doby se hrálo utkání ve vší počestnosti. Byli jsme z toho všichni špatní, i domácí. Zákrok vůbec neodpovídal průběhu zápasu, jednalo se o zkrat jednoho hráče,“ popsal situaci kouč. Zraněnému hráči poskytly oba tábory okamžitou pomoc,“ sdělil věteřovský trenér Lukáš Štipčák.

Verdikt v kauze inzultace v Archlebově. Trest je směšný, zní z Věteřova

Za zápisu o utkání lze vyčíst, že viníkem byl domácí Filip Lukáš. Spoluhráči mu za jeho zkrat rozhodně nepoděkovali. „Domácí ho odvedli okamžitě do kabin a dali mu najevo, ať se ani nevrací,“ popsal Štipčák.

A trest od disciplinárky? Zastavení závodní činnosti a zároveň výkonu všech funkcí na lavičce pro příslušníky družstva na dobu 3 roky nepodmíněně. Ve Věteřově prý doufali ve vyšší trest. „Klukům v kabině to přijde směšné. Z našeho pohledu jde o to, jakým způsobem svaz chrání hráče. Jak to bude vypadat, až se za tři roky vrátí na hřiště,“ nadhodil věteřovský kouč. Ten byl překvapen i rozhodnutím o opakování zápasu.

Praha: Rekordní tresty od disciplinárky

Zářijový duel Chodov – Klánovice z pražské I. B třídy se do historie fotbalu v metropoli zapsal černým písmem. Zápas skončil výhrou hostů 1:6, věci se ale začaly dít po závěrečném hvizdu. Ve zkratce: mladého rozhodčího Matyáše Hanzlíka napadli funkcionáři domácího klubu, schovával se v šatně, kde ho bránil jeden z přítomných kolegů, hlavní pořadatel pak rozhodčí vedl k autu jiným vchodem než bylo domluveno, aby je vzal přes skupinku agresivních fanoušků, kde došlo k dalšímu napadení, stejně jako pak u auta samotným pořadatelem.

Kauza Chodov? Odráží chování lidí ve společnosti, zní v pražském fotbale

Tresty byly nejvyšší, jaké kdy disciplinární komise Pražského fotbalového svazu vynesla. Klub musel zaplatit pokutu 80 tisíc korun a odehrát šest domácích zápasů mimo území Prahy 4, 9 a 10. Předseda klubu Miroslav Holinka dostal pokutu 20 tisíc (maximem bylo 25) a zákaz činnosti na osm měsíců (maximální možná výše byla devět). K nejvyšším možným trestům komise sáhla u hlavního pořadatele Tomáše Horálka: 25 tisíc korun pokuta a dva roky zákaz činnosti.

Děčínsko: Cirkus za patnáct korun

Diváci na zápase 10. kola okresního přeboru na Děčínsku mezi Mikulášovicemi a děčínským Unionem si rozhodně přišli na své. Viděli osm branek, čtyři penalty (z toho tři proti domácím) a především incident v 67. minutě, kdy rozhodčí Ondřej Kadora vyloučil hned šest hráčů najednou. Šlo o vzájemnou potyčku, do které se zapojil i děčínský Vojtěch Sádecký, který na hřiště napochodoval z lavičky a do strkanice se zapojil se slovy (dle zápisu): „Tak co je, vy buzeranti!“

„Nechci to komentovat. My jsme to nevyprovokovali, ale nakonec jsme hráli v oslabení, jelikož jednu červenou hostí dostal hráč z lavičky. Sudí tomu vůbec nepomohl, pískl čtyři penalty, tři byly na nás,“ kroutil hlavou Jaroslav Šulc, vedoucí Mikulášovic. „Zápas jsme si prohráli v prvním poločase, kdy jsme nedali ani penaltu. Sice jsme to stáhli, ale pak přišla ta potyčka. Hrálo se taky na těžkém terénu. Diváci byli spokojení. Sami říkali, kde by za patnáct korun viděli takový cirkus,“ odlehčil vše Šulc.

Benešovsko: Těžký život sudích v pralese

Běžela 44. minuta utkání nejnižší třídy na Benešovsku. Hráč Trhového Štěpánova Patrik Stainer neudržel nervy na uzdě a pustil se do kritiky rozhodčího. „Ty hova*o jedno zku*vený, to byl faul, proč to nepískáš,“ popsal hlavní rozhodčí Zdeněk Pessr v zápise o utkání, proč tasil červenou kartu. Jenže ta fotbalistu evidentně neuklidnila, naopak. „Když jsem mu ji ukázal, přiběhl ke mně a oběma rukama do oblasti krku mě srazil na zem,“ vylíčil sudí inzultaci.

Za televizní hvězdou: Podaný měl na vesnici problém, bývá to divočina

Trest byl očekávaný: zákaz činnosti na 18 měsíců pro hříšníka a dvoutisícová pokuta pro jeho oddíl. Předseda benešovského svazu a zároveň i šéf tamních sudích Tomáš Novák by se nebál ještě tvrdšího postihu. „Osobně bych i v tomto případě volil dva roky,“ připomněl incident z jarního zápasu třetí třídy mezi Bílkovicemi a Zdislavicemi. To fotbalista Potůček dostal za napadení rozhodčího stopku na 24 měsíců. „Tehdy to nebylo o jednom strčení, ale byl pokus o další napadání rozhodčího, potéco první ráně uhnul. Navíc tam pak bylo ještě vyhrožování,“ poznamenal Novák.