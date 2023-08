Fotbalovým děním v Česku hýbe penalta, jakou svět neviděl. Ve třetím kole ČFL ji v zápase mezi Admirou Praha a béčkem českobudějovického Dynama odpískal hlavní rozhodčí Michal Paták. Domácí i díky přesně proměněnému pokutovému kopu zvítězili 2:1, ale tři body je nakonec ani příliš těšit nemůžou. „Když to vidím na videu, tak to jednoznačně penalta nebyla,“ přiznává trenér Admiry František Peřina.

Fotbalisté Admiry o víkendu poprvé vyhráli, béčko Budějovic porazili 2:1. | Foto: Deník/Martin Mangl

K inkriminovanému momentu došlo v nastavení prvního poločasu. Přestože sudí nahlásil, že přidá jen tři minuty, hrálo se i dál a domácí, kteří v tu chvíli vedli 1:0, mohli svůj náskok ještě navýšit. Jeden z hráčů Admiry si seběhl do pokutového území, míč ale nechal trochu za sebou a jeden z bránících hráčů mu ho čistě ukopl.

V tu chvíli zazněl hvizd píšťalky rozhodčího Patáka a jen málokdo věděl, co se děje. Sám útočící hráč se v první chvíli chytil za hlavu, protože myslel, že se píská proti jeho týmu. Všechno ale bylo naopak, sudí nepochopitelně nařídil penaltu, kterou domácí Miroslav Horák proměnil a zvýšil na 2:0. Admira nakonec vyhrála 2:1.

„Nechápu tuhle situaci, hlavně jsem nepochopil délku nastavení. Rozhodčí ukázal, že nastaví tři minuty. V té třetí se zahrával trestňák a poslal jsem před branku i stopery, protože jsem se domníval, že už bude konec. Hrálo se ale další asi dvě tři minuty a zhruba v páté minutě nastavení přišla ta penalta,“ popisuje trenér Admiry František Peřina.

„Byly dohady, kopala se celkově v deváté minutě nastavení. Z lavičky to nešlo tak dobře vidět, ale když to vidím na videu, tak to jednoznačně penalta nebyla,“ uznává i sám lodivod domácího týmu.

Proti penaltě, která se neměla pískat, se koneckonců ohradil i sám pražský klub.

„Fotbalový klub FK Admira Praha z.s. vyjadřuje politování a současně se distancuje od sledu událostí v závěru 1. poločasu utkání 3. kola ČFL FK Admira Praha – Dynamo České Budějovice B. Kontroverzní rozhodnutí o nařízení pokutového kopu a především nastavení času nad rámec základní hrací doby 1. poločasu považujeme za velmi nešťastné. Tato mediálně velmi šířená událost neprávem znehodnocuje výkon našeho mužstva v utkání a především nezaslouženě vrhá velmi špatné světlo na klub FK Admira Praha z.s. jako takový,“ stojí v prohlášení, které zveřejnil výkonný výbor Admiry.

Ta díky nařízenému pokutovému kopu nakonec zvítězila po snížení soupeře 2:1 a zapsala do tabulky první tři body v sezoně. Po zhlédnutí záznamů jí ale musela jejich chuť pořádně zhořknout.

Glosa Michala Kávy, sportovního redaktora Deníku

Celým českým fotbalovým prostředím koluje video kuriózní penalty při zápase Admira - České Budějovice B. Klub z Kobylis schytává ze všech stran kritiku, jakoby za to mohl on. Ale pozor, tady je viník v podobě klubu naprosto nevhodně označený. Viníkem je rozhodčí Michal Paták. Sociálními sítěmi kolují rýpavé poznámky o "koupené" penaltě, ale kluby v nižších soutěžích jsou v dnešní době rády za každou ušetřenou korunu a kdyby někdo chtěl nutně koupit body, ať už k postupu či záchraně, rozhodně to nemá zapotřebí ve třetím kole v polovině srpna. Tady jednoznačně vidím nějaký pořádný balík vsazený v sázkové kanceláři. Ne, nemám k tomu žádné důkazy či zákulisní informace, je to pouze moje domněnka. A když je to zrovna ve spojitosti s jedním z nejkontroverznějších rozhodčích, u kterého se řada fotbalových funkcionářů či expertů podivuje, že stále ještě píská, nějaká "levárna" se nabízí. Na videu je jednoznačně vidět, že rozhodčí byl od toho "penaltového" souboje vzdálen jen pár metrů, všechno dobře viděl a okamžitě ukázal na penaltový puntík. Že by nějaký osobní zájem? Kdo ví… U mě je viník jasný. A klub FK Admira Praha to není.