Tvrdý sparťanský stoper Tomáš Řepka by ho poplácal po ramenou. Na tresty rozhodčích byl zvyklý. Zadák divizního Štětí Michal Obrtlík je hrajícím trenérem klubu a také rekordmanem v počtu inkasovaných žlutých karet. Na podzim mu jich rozhodčí v patnácti duelech ukázali jedenáct, jednou viděl i červený kartonek. Napříč republikou je v divizní soutěži stoper ze Štětí nejtrestanějším hráčem!

Obránce a hrající trenér Štětí Michal Obrtlík po přípravném zápase s mosteckým Baníkem. | Foto: Tomáš Urban

„Některé ty žluté byly sporné,“ směje se třiačtyřicetiletý Michal Obrtlík. „Ale na druhou stranu to vyplývá z toho, že hraju stopera, tou rychlostí už taky moc neoplývám a tak občas musím zatahat za záchrannou brzdu a je z toho karta. Snažím se ovšem hrát, abych ty karty nedostával, ale to k tomu bohužel patří. Nedělám z toho vědu, máme sazebník pokut a kluci jsou rádi, že dostanou nějaké peníze do kasy,“ vysvětluje štětský sympaťák, kterého i toto vyjádření do novin přišlo na rovnou tisícovku. „První rozhovor v novém roce je za litr,“ křičela na Obrtlíka lavička, když šel k diktafonu.

Zdroj: Deník

Obrtlík jako hrající trenér momentálně maká s týmem v zimní přípravě. Štětí je po podzimu na jedenáctém místě divizní skupiny B. „Máme naplánovaných dost přátelských zápasů. Vybrali jsme si silné soupeře, abychom si zahráli v bloku, pořádně si poběhali a získali zápasovou kondici. Naplánovali jsme si i třídenní soustředění. Mužstvo se snažíme doplnit jedním dvěma hráči. Přivedli jsme i nějaké kluky na zkoušku,“ vypráví Michal Obrtlík.

Jaké budou ambice Štětí na jaře? „Vstupovali jsme do sezony trošku s obavami, protože jsme vyměnili osm lidí. Osm zkušených kluků za mladé, kteří přišli z dorostu, nebo druhým rokem hráli za chlapy. Myslím si, že zápasy byly ale dobré. Snad s výjimkou jednoho nebo dvou, které jsme nezvládli. Věřím, že jaro zvládneme a budeme se bavit fotbalem,“ uzavírá zkušený fotbalista.

