Když v létě 2007 odcházel ve svých 21 letech za 112 miliónů z Teplic do německého Wolfsburgu, slíbil, že se někdy vrátí. Od té doby oblékal také dres Manchesteru City, AS Řím a Interu Milán. Ze San Sira ale nemíří na Stínadla, nýbrž do tureckého Istanbulu. V dresu Fenerbahce si za dva roky vydělá osm miliónů euro, což by pokrylo rozpočet „sklářů" na necelé tři sezony.

Gól Edina Džeka do sítě Slovácka (srpen 2006) | Video: se svolením FK Teplice

Věrní příznivci severočeského tradičního klubu si na Džekova slova pamatují dobře. Když do bohatého německého klubu v roce 2007 odcházel, smířlivě chápali, že je čas, aby svou výborně rozjetou kariéru posunul.

Edin Džeko přišel do Teplic z bosenského klubu Željezničar Sarajevo. Psalo se léto 2005, prsty v přestupu měl především Jiří Plíšek, který v Željezničaru v sezoně 2004/2005 působil. Tehdejší teplický šéf František Hrdlička nevěřil, že v Bosně může být tak skvělý fotbalista. Zlomil ho až Plíšek, který řekl, že pokud Teplice do velkého talentu z jihu neinvestují, sám si peníze půjčí, aby do něj zainvestoval. Džekova cena? Dva a půl miliónů korun.

Je tohle gól roku? Penaltu kopl severočeský fotbalista geniálně. Přímo do víka

Mladičký forvard podepsal v lázeňském městě čtyřletou smlouvu, ihned se ale přesunul do druholigového Ústí nad Labem, který trénoval právě Plíšek. Vytáhlý, ale nepříliš osvalený fotbalista dal v 15 duelech 6 gólů a na jaře 2006 už sbíral ostruhy v elitní české lize.

„Zásadní bylo, že jsem si ho vzal do Ústí, kde jsem s ním pracoval. Denně jsme probírali věci na hřišti i mimo něj. Edinův talent se začínal ukazovat a lidé se najednou začali k němu obracet a mluvili o něm pozitivně. Stejně jako v Sarajevu, i tady o něm spousta lidí pochybovala. Jakmile Edin začal střílet góly, všichni tvrdili, že to v něm viděli od začátku," prozradil Plíšek před časem serveru iSport.cz.

Za jeden a půl sezony odehrál Džeko za Teplice 43 prvoligových zápasů, skóroval v nich šestnáctkrát. V sezoně 2006/2007 byl vyhlášený nejlepším cizincem soutěže a funkcionáři „žlutomodrých" tušili, že pokud svůj klenot neprodají, udělají chybu. Nakonec kývli na nabídku Wolfsburgu, do kasy nateklo 112 miliónů korun, což byl a doposud je největší „kauf" v historii klubu. Zájem byl i z Ruska, Španělska nebo Nizozemska.

Stále nekončí

To, jak se stal Edin králem kanonýrů v Německu a střelecky zářil i v anglické Premier League a italské Serii A, je zase jiný příběh. Džeko zatím svou kariéru neuzavírá, i ve 37 letech má předním evropským klubům co nabídnout. Nyní ho zlákal svým bohatým měšcem turecký klub Fenerbahce. V něm si vydělá za rok tolik, kolik by si Teplicích vydělal za 36 sezon, pokud budeme vycházet z platové tabulky, kterou klub ze Stínadel uveřejnil před deseti lety a která je podle zákulisních informací Deníku stále platná.

Platy Teplických hráčů? Hrubý zisk je nižší, než si veřejnost myslí

„Má vysloveně profesionální přístup, poctivě trénuje, hlídá si životosprávu i zdravotní stav, dbá na kondici. A hlavně fotbal nesmírně miluje. Ještě nekončí, už dříve jsem tipoval, že bude hrát na profesionální úrovni dlouho," tuší Jiří Plíšek.

Bosenský bohatýr ale nekope jen pro peníze. Dobře ví, kdo mu pomohl do světa velkého fotbalu, kde ho diváci milovali. Navíc si stále pamatuje češtinu, což ostatně nedávno zjistil i ředitel FK Teplice Rudolf Řepka, který se s ním nedávno setkal coby delegát UEFA při Lize mistrů. „Mluví stále velice obstojně," potvrzuje. To, že se na stará kolena přeci jen do Teplic vrátí, je pravděpodobné, fanoušci „sklářů" se možná dočkají.

KVÍZ: Kolik poznáte slavných hráčů fotbalových Teplic?

„Myslím si, že rok a půl v Teplicích byl pro moji kariéru rozhodující. Bez působení v Česku bych se tak vysoko asi nedostal. Proto považuju přestup do Teplic za klíčový. Prosadit se v kterékoliv kvalitní soutěži po ochodu přímo z Bosny by bylo velmi obtížné a nevím, jestli by se mi to podařilo. Do Teplic se někdy vrátím!" slíbil Edin Džeko před 16 lety.

A perlička na závěr: turecký velkoklub při představování Džeka na Teplice úplně zapomněl. Povedený klip na sociálních sítích představuje bývalá působiště famózního střelce, po Sarajevu ale přichází na řadu rovnou Wolfsburg. „A co takhle Teplice?" napsal pod zmiňovaný příspěvek nabručeně tiskový mluvčí Severočechů Martin Kovařík. Odpovědi se mu ale nedostalo. Jisté je, že Edin Džeko na Teplice určitě nezapomněl.