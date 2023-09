Kolik branek jste dal v jednom zápase nejvíce?

V dospělé kategorii je tohle maximum.

Po třech kolech máte už 10 přesných zásahů. Nenasadil jste laťku až příliš vysoko? Jak těžké bude si tuhle střeleckou formu udržet?

Žádné střelecké cíle si nedávám. Z mých gólů těží celý tým a na oplátku za mě zase celý tým svádí urputné defenzivní boje s ofenzivou soupeře.

Všechny tři zápasy jste vyhráli. Chcete letos s Dobřenicemi cílit na postup?

Umístění v horní části tabulky je cíl AFK. Samozřejmě přijdou i porážky, ale do poslední chvíle hrajeme o „titul“. Samotný postup je pak věcí dalšího jednání v gesci oddílu.

Během profesionální kariéry jste byl obránce, nyní jste ofenzivním hráčem - střelcem. Kde vznikla ta myšlenka posunout se dopředu? Vzadu už vás to nebavilo?

Spíš kde vznikla myšlenka být obráncem (zasměje se). Já hrál od mala v útoku a až v Hradci ze mne udělali obránce. Po ukončení profesionální kariéry jsem se k tomu zase vrátil.

Tím, že jste v minulosti hrával vzadu, tak víte, co platí na zadáky soupeřů. Těžíte z toho?

Někdy ano. Vím, co pro mne bylo nepříjemné a to občas používám. Snažím se to předávat i synovi a jeho spoluhráčům z Třebše.

Bývalý ligový hráč Michal Lesák (s míčem) v dresu AFK Dobřenice.Zdroj: Lubomír Douděra

Věkově se vám blíží padesátka. Co zdraví, drží a nelimituje vás při fotbale?

Do padesátky už mi chybí jen krůček a jediný limit, který mám, je čas. Takže občas bolí nohy, záda, celé tělo, ale když mají mé děti zápasy či vystoupení, tak si odpočinu.

Jako bývalý hráč Hradce určitě sledujete výkony Votroků. Co říkáte na jejich vstup do sezony a jak by si letos mohli vést?

Poslední roky má fotbal v Hradci vzestupnou úroveň. K tomu mu nyní i dopomůže nová aréna. Je brzy hodnotit, jak dopadne Hradec letos, ale doufám, že se povede navázat na poslední sezony a umístit se do první šestky.

Už jste je navštívil na novém stadionu, co na moderní arénu říkáte?

Ano, měl jsem možnost vidět utkání se Zlínem na vlastní oči. Za to bych chtěl poděkovat jednomu partnerovi klubu, který mne tam pozval. Bohužel jsem viděl jen přístupovou cestu do prostor, v kterých jsem utkání sledoval. Zbytek arény a její útroby jsou prozatím neprobádané.

Zvýší se teď zájem o FC Hradec ze strany fanoušků i sponzorů?

Ze strany fanoušků určitě. Po tomhle chrámu volali již několik desítek let. Pro sponzory je to jistě taky příjemnější a komfortnější prostředí, ale vše mají v rukou funkcionáři a hráči samotní.

Jak vidíte letošní souboj o titul?

Myslím, že tady se dá očekávat klasický souboj pražských „S“ doprovázený mužstvy s momentální sportovní formou. Tito dva, na české poměry giganti, mají široké kádry plné nadstandardních hráčů.

Bývalí prvoligoví hráči Michal Lesák a Jan Kraus na novém Malšovickém stadionu v Hradci Králové.Zdroj: Lubomír Douděra