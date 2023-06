Odchovanec Varnsdorfu hrál pár let v Liberci, poté se přesunul na teplická Stínadla. Vrátil se do Varnsdorfu, s nímž zažil postup do nejvyšší soutěže. To už měl za sebou peripetie s různými zraněními. Nyní má za sebou tři operace kolene a také operaci kotníku. Sám přiznává, že ke všem zraněním došlo při dopadu, na vině je pravděpodobně jeho robustní postava. „Chyba byla, že jsem trénoval přes bolest, tím jsem to jen zhoršoval. Návraty se mi nedařily, až mi doktoři de facto fotbal zakázali. Dva tři roky jsem ho nehrál, vyplatilo se. Teď to drží, mám radost. Sice to cítím, ale to budu asi už pořád. Každopádně hrát můžu, za to jsem moc šťastný."