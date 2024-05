/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Ve Vamberku nedaleko Rychnova nad Kněžnou proběhlo benefiční fotbalové utkání za účasti bývalých prvoligových hráčů. Uspořádal ho Filip Zawada, ještě donedávna obránce Solnice v krajském přeboru Královéhradecka, který nešťastnou událostí přišel o nohu. Cílem bylo vybrat co nejvíce finančních prostředků, aby se mohl Zawi přiblížit svému snu v podobě pořízení speciální bionické protézy Genium X3, která stojí milion a půl!

Benefiční zápas Filipa Zawady ve Vamberku. | Foto: se souhlasem F. Z.

Zawada před pár dny oslavil 22. narozeniny. Kromě Solnice působil i v mládeži FC Hradec Králové či FK Náchod. S fotbalem ale začínal ve Vamberku, kde také benefice proběhla. V utkání nastoupili jeho bývalí spoluhráči proti jeho bývalým trenérům a dalším osobnostem. I přes horší počasí se na stadionu sešlo téměř 500 lidí!

Filipe, akce se konala za nepříjemného deště. Jak ji hodnotíte?

Podle mě skvěle. Vše dopadlo, jak mělo, vybrala se spousta peněz, což byl hlavní cíl. Zpětná vazba byla dobrá a já jsem si to se všemi moc užil!

Benefiční zápas Filipa Zawady ve Vamberku.Zdroj: se souhlasem F. Z.

Které osobnosti jste mohl přivítat? Bylo těžké je do Vamberka dostat?

Přivítal jsem bývalé fotbalisty jako je Marek Kulič, Marek Plašil, Jakub Chleboun, Tomáš Rezek nebo Jiří Janoušek. Všem, kteří přijeli hrát, bych chtěl moc poděkovat, že mi s akcí pomohli a skvěle zabavili diváky. Těžké to nebylo, většina okamžitě potvrdila účast a chtěli pomoct.

Pokud vás příběh Filipa Zawady zaujal natolik, že byste mu chtěli pomoct v cestě za nákupem vysněné protézy, můžete tak učinit skrz transparentní účet (131-2333590247/0100). „Za jakoukoliv podporu jsem neskutečně rád a vděčný každému, kdo přispěje,“ děkuje mladý sportovec, se kterým se osud nemazlil.

Jak to celé dopadlo? Kolik se vybralo a kolik máte už vybráno celkově?

Jak už jsem říkal, akce splnila cíl a to bylo vybrat co možná nejvíc. Vybralo se 139 tisíc korun a aktuálně je vybráno celkem 765 tisíc, což znamená, že jsme překonali polovinu!

Sám jste také nastoupil, jaké to bylo?

Byl to jeden z nejlepších pocitů, co jsem od úrazu zažil. Samozřejmě mě bolelo, že ten pohyb není jako dřív a nemůžu se rovnat se zdravými, ale alespoň trošku jsem se fotbalu zase přiblížil a hezky se s ním rozloučil.