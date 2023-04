Fotbalové hřiště středočeského FC Mělník patří několika majitelům. Někteří z nich se dožadují vyšší částky za nájemné, než je radnice ochotna zaplatit. Nyní chtějí na svém pozemku zakázat fotbal - až do doby, kdy se domluví s vedením města. Hrát by se tam přitom mělo už v sobotu.

Hřiště FC Mělník. | Foto: Se souhlasem Martina Boušky

Až do poloviny minulého roku platilo město majitelům pozemku ležícího uprostřed fotbalového hřiště čtyřicet tisíc korun ročně, aby místní fotbalisté měli kde hrát. Změna přišla v září, kdy tehdejší členové městské rady pod vedením Ctirada Mikeše (Mé Město) na svém posledním jednání schválili navýšení nájmu na 500 tisíc za rok. U ostatních majitelů pozemků, na nichž se nachází hřiště, se přitom smlouvy neměnily.

VIDEO: Šilhavý i Trpišovský. Zraněného fotbalistu Váňu podpořily známé osobnosti

Nové vedení města, které vzešlo z loňských zářijových komunálních voleb, usoudilo, že částka za pronajatý pozemek o výměře 2400 metrů čtverečních je příliš vysoká. Označilo smlouvu za nemorální a už v listopadu od ní odstoupilo.

Starosta města Tomáš Martinec (ODS) vidí situaci jasně: „I ostatní vlastníci, kterých je sedm, mají uzavřeny smlouvy. Jejich pozemek leží na stejném území. Jsou si vědomi toho, že mají nestavební pozemky uprostřed hřiště, a chtějí, aby se na místě fotbal nadále hrál," řekl starosta s tím, že město jim za pozemek platí nájem podle původní smlouvy.

Majitel: Pozemek si můžeme oplotit

Člen rodiny vlastnící pozemek uprostřed sportoviště Michal Kryml osobně dorazil na poslední zasedání zastupitelstva, kde radnici obvinil z nedostatečné komunikace a neférového jednání. „Město nám dalo výpověď a nepředalo pozemek, jak je uvedeno ve smlouvě v případě, že nájemce odstoupí od smlouvy. My si naši část můžeme oplotit. Přijde mi nefér dát někomu výpověď a dále beze slov hrát na pozemku fotbal," řekl na zastupitelstvu Kryml s tím, že dokud se město neozve, nepřeje si, aby se ve hraní na hřišti pokračovalo. „Nekoukám na to, co bude zítra. Chci pozemky přepisovat na děti. Koukám na to z dlouhodobého hlediska," dodal.

Pochází z Ukrajiny, fotbal hraje v Česku. Urážejí ho diváci i protihráči

Město ale podle radního pro sport Karla Kasáčka (ANO 2011) nemlčelo. „Vylučuji, že jsme se nechtěli dohodnout. U našeho posledního jednání, které proběhlo poněkud hekticky, jsme se bavili o směně pozemku. Například stejný pozemek je za potokem na druhé straně. Necháme udělat odhad a můžeme se bavit o konkrétní částce," navrhl Kasáček, který je zároveň předsedou klubu FC Mělník.

Bývalý starosta Mikeš nazval smlouvu se zvýšeným nájemným kompromisem. „Majitelé požadovali v červenci 2022 změnu smlouvy. Nabízel se odprodej pozemků, nebo směna. Nakonec jsme se dohodli na částce půl milionu za rok, šlo přitom o nižší částku, než majitelé požadovali," řekl Mikeš a zdůraznil, že smlouva byla uzavřena pouze na jeden rok. „Bylo před volbami a tlačil nás čas. Nemohli jsme smlouvu uzavřít na delší dobu pro případ, že by se našlo vhodnější řešení," dodal.

Vyšší nájemné bylo kompromisem

Ke změně smlouvy se shodně vyjádřil i tehdejší radní a nynější opoziční zastupitel Ondřej Tichota (Máme rádi Mělník): „Nová cena pronájmu byla dočasným kompromisem, protože vlastníky požadovaná částka byla vyšší. Šlo o řešení na jeden, dva roky, než se situace vyřeší například tím, že se v mezidobí fotbalové hřiště upraví a natočí tak, aby do pozemků těchto vlastníků nezasahovalo." Že stávající vedení města nájemní smlouvu na pozemky potřebné pro chod fotbalového oddílu vypovědělo bez náhrady, považuje Tichota za skandální.

Kauza napadení rozhodčího v Chebu: Pokuta i stopka. Trest vyvolal rozpaky

Vyřešit vzniklý spor musí obě strany do konce března. Na první aprílový víkend jsou totiž na hřišti naplánovány zápasy. „Pokud nedojde k dohodě, budeme se muset přesunout na jiné hřiště. Pravděpodobně do Vehlovic," upřesnil předseda FC Mělník Kasáček s tím, že je to zatím čerstvá informace, která se diskutovala jen ve vedení klubu a nikoli s fotbalisty.

Kam nakonec budou místní chodit fandit, bude známo snad už za pár dní. Věřme, že v Mělníku nebudou mít raritu – oplocené hřiště uvnitř vápna. To by možná byla větší atrakce než Čertovy hlavy.

Fotbalový klub FC Mělník

Zastřešuje týmy prakticky všech věkových kategorií od přípravek po dospělé, a to včetně týmu žen a dorostenek. Muži hrají nejnižší středočeskou I. B třídu – v poslední době už hrají domácí zápasy na hřišti na Polabí. V kraji zrovna tak působí dorost a žáci, ženy hrají třetí ligu (ze čtyř úrovní v Česku) a patří tam momentálně mezi nejlepší.

Výsledky a tabulky všech fotbalových soutěží