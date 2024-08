/VIDEO/ Když se český fotbalový reprezentant Patrik Schick před čtyřmi lety v zápase mistrovství Evropy proti Skotsku opřel z poloviny hřiště do míče a neomylně se trefil do branky, říká se od té doby podobným kouskům, že to dotyčný trefil "jako od Schicka". A přesně takovou parádní trefu viděli diváci o uplynulém víkendu v Březiněvsi, jejím autorem byl řeporyjský Ivan Pánek.

V zápase třetího kola 1. A třídy Březiněves - Řeporyje rozhodčí oznámil několikaminutové nastavení a diváci už pomalu začali slavit, že tři body zůstanou doma. V té době platil stav 3:2, ale v 92. minutě se na polovině hřiště do míče opřel Ivan Pánek a jeho rána dolétla až do sítě! Podívejte se…

"Věděl jsem, že se gólman pohybuje celý zápas dost venku, jen nebylo kdy to vyzkoušet. Šance přišla až v nastavení. Odehrál jsem to poslepu hned po zpracování balonu, ani jsem nekoukal, kde zrovna stojí a naštěstí to tam spadlo," přibližuje Deníku Ivan Pánek svůj úžasný gólový moment.

Do kabiny tak mohl přijít v pozici hrdiny. "Kluci samozřejmě věděli, že to dostanou sežrat. Zakázali to hodnotit i trenérovi," směje se Ivan Pánek.

Na síti X, kde na gól upozornil řeporyjský starosta Pavel Novotný, se hned spustila vlna komentářů. "Ten gólman už asi šel na pivo. Krásná trefa," napsal třeba Kamil Toman. "Líp jak Krmelec na Letné," přidal se Zdeněk Burian s odkazem na trefu Michaela Krmenčíka v Chance lize. "Tak když už nepřijde Cham, ani ten kluk z belgický ligy," oslovil pak Slavii Praha s tipem na posilu uživatel jarouzs10.

Kromě Patrika Schicka připomněli diskutující i trefu Davida Beckhama z roku 1995.