Pozorně se dívejte, tohle je možná gól roku! Šestatřicetiletý veterán David Haviar z klubu SK Ervěnice-Jirkov kopl rozhodující penaltu v utkání svého týmu na hřišti Proboštova doslova geniálně. Na jeho rabonu, jak se obtížnému kopu říká, neměl gólman domácích Michal Račuk nárok. Více než tři stovky diváků viděly v duelu severočeské I. A třídy parádu, na níž se dá dívat donekonečna.

Pokutový kop Davida Haviara | Video: Deník/František Bílek

Po základní hrací době byl stav utkání, v němž Proboštov slavil postup do krajského přeboru, nerozhodný 1:1. Na řadu přišly pokutové kopy, které měly určit vítěze. V poslední sérii si míč postavil David Haviar. Bylo jasné, že pokud penaltu dá, Jirkovští získají bod navíc a zároveň také větší chuť do plánované dokopné.

„Já jsem přemýšlel, jak to kopnu. Uvažoval jsem nad Panenkou, ale nakonec jsem zvolil rabonu, kterou občas děláme s dětmi na tréninku. Věřil jsem si, že tak na 85 procent budu úspěšný. Dopředu jsem hlásil spoluhráčům, že penaltu takhle kopnu. Čím víc se ta chvíle blížila, tím víc mě od mého úmyslu zrazovali. Ale já si stál za svým a povedlo se," těší Haviara.

Víte, že…

… kopnout penaltu rabonou si v minulosti při ostře sledovaných duelech troufl málokdo? V roce 1990 se s obtížným kopem vytasil Gascoigne, stalo se tak v přípravném utkání Tottenhamu se Severním Irskem. Za jednoho z prvních, kdo rabonu zvládal na jedničku, je považovaný legendární Pelé.

V životě si prý při mistrovském duelu na nic podobného netroufl. K odhodlání mu pomohlo i to, že už o nic nešlo. „Oba týmy už se nikam nemohly hnout. Byl jsem uvolněný. A říkal jsem si, že je to možná můj poslední zápas. Trénuji mládež v Teplicích, navíc mám dvě malé holčičky. Takže jsem si říkal, že mě třeba už na fotbal nepustí," usmívá se technický fotbalista, který ale má v sestavě Jirkova své místo v zadních řadách.

Co na jeho úspěšný pokus říká pokořený gólman Michal Račuk? „Kopl to parádně, klobouk dolů, přimo do šibenice. S tím nešlo nic dělat, při takové střele, pokud ji exekutor dobře kopne, se dá těžko regovat. Mrzelo mě to, protože šlo o můj poslední zápas za áčko Proboštova, chtěl jsem penalty vychytat. Ale opravdu musím uznat, že to David Haviar kopl famózně."

Haviar hrál za celou řadu týmu na severu Čech; oblékal například dres Chomutova, Černovic, Spořic, Loun nebo Března, fanoušci si ho možná pamatují i z futsalu. V právě uplynulé sezoně trénoval s Tomášem Vávrou, mimochodem koučem dospělého týmu SK Ervěnice-Jirkov, dvanáctileté a třináctileté žáky FK Teplice. „V Jirkově nás ukecali, tak rádi přijedeme, když je čas. Na jaře se vyhrávalo, tak nás to hodně bavilo. Uvidíme, jak to bude do budoucna, toho času ale opravdu moc není."

David HaviarZdroj: Deník/František Bílek

Jakou má David Haviar trenérskou filozofii? „Já mám rád technické typy. Dřív to byl Patrik Berger, Milan Baroš. Pak Xavi, Iniesta, teď Modrić. Sice mě Tomáš dává dozadu, ale nejsem žádný řezník. I děti se snažím vést k maximální kreativitě. Snažím se je nesvazovat taktikou, ta ji zabíjí. Nechávám na nich, ať situace vymýšlí, řeší. Jako trenér se je snažím navést ke správnému řešení."