Už dávní husité dobře věděli, jaká síla se skrývá v hromadném zpěvu táhlého chorálu. Nejde o bezchybnou intonaci a interpretační vybroušenost, ale především o účinek. Jednu stranu zpěv stmelí a dodá jí odvahu, naopak protivník – jako třeba křižáci – v děsu prchá. Podobnou funkci dnes mají i hymny sportovních klubů, byť se to obejde bez sudlic, cepů a vozové hradby. U profesionálních týmů je hymna téměř povinností, ale jak Deník zjišťoval, svou píseň mají i některé kluby z nižších soutěží.

Jak to mají s hymnami ve fotbalové lize

Kdo má hymnu:

14 klubů



Kdo nemá hymnu:

Jablonec, Zlín

Slavia Praha

Kdepak jedna hymna, fotbalová Slavia má v repertoáru hned čtyři oficiální písně. Nejčastěji zní „Slavie bíločervený!“ od Jana P. Muchowa, Michaela Kučery a Pavla Zuny. Zpívá ji Viktor Dyk.

Baník Ostrava

Snad každý fotbalový fanoušek má s klubem z Ostravy spojený hit „Baníčku, my jsme s tebou“. Dodnes se však nezjistilo, kdo a kdy jej složil. Písničkář Jaromír Nohavica to prý nebyl.

Hymna ostravského Baníku:

Viktoria Plzeň

„Ať stále vítězí Viktoria“, tak zní název plzeňské hymny. Kabina měla k tomuto šlágru v minulosti blízko, v roce 2014 jej dokonce zpívali hráči v čele s Pavlem Horváthem s Plzeňskou filharmonií.

Bohemians Praha 1905

Hymna pražských „Klokanů“ se ostatním poněkud vymyká. Pokud byste čekali bojovnou píseň, jste na omylu. Vršovickým Ďolíčkem zní před zápasem pochodová skladba s dechovou hudbou, kterou v roce 1973 složil Čestmír Preclík.

Hymna Bohemians Praha 1905:

Jak to mají s hymnami v hokejové extralize

Kdo má hymnu:

12 klubů



Kdo nemá hymnu:

České Budějovice, Pardubice

Sparta Praha

Domácí zápasy hokejové Sparty probíhají v moderním „NHL“ střihu. V playlistu je spousta skladeb, jež mají vyburcovat tým i fanoušky. Tradiční song, v němž se opakuje „Naše krev je Sparta!“, už nezní tak často jako dřív.

Kometa Brno

Hymnu hokejové Komety složila známá kapela Alkehol. Na zápasech zní rovněž Óda na Kometu na motivy Beethovenovy Ódy na radost, kterou si někteří příznivci pletou s oficiální hymnou klubu, a pokaždé ji zpívá celá hala.

Hradec Králové

Když dají hokejisté Mountfieldu gól, zazní část skladby Sweet Caroline (známá od Neila Diamonda). Ovšem klub má i svoji hymnu, kterou nazpívalo metalové uskupení Mantra HK. Tvrdý song hraje při nástupu Lvů na led.

Hymna hokejového Mountfieldu:

Nová Ves: Píseň nakopla k postupu

Fotbalisté Nové Vsi u Nového Města na Moravě mají vlastní klubovou hymnu už bezmála patnáct let. Iniciátorem vzniku chytlavého songu, v němž se zpívá, že Nová Ves žije fotbalem, byl v roce 2009 útočník tehdejšího účastníka I. A třídy Lukáš Čech. „Měli jsme tehdy v týmové kase nějaké peníze za pokuty a jiné prohřešky, a přišlo nám, že by nebylo od věci mít vlastní klubovou hymnu,“ usmívá se při vzpomínce Lukáš Čech.

Od nápadu nebylo k realizaci daleko. „Song nahrála a nazpívala novoměstská kapela Hektor. Slova složil její člen Tomáš Poul, s jehož sestrou Šárkou jsem se znal. Byla to tedy naprosto logická volba,“ popisuje. A předzápasový song se okamžitě osvědčil i na hřišti. V sezoně 2009/2010 totiž fotbalisté Nové Vsi vyhráli svoji skupinu I. A třídy a postoupili mezi krajskou elitu Vysočiny.

Podle iniciátora vzniku klubové hymny v něm rázná píseň sehrála svoji pozitivní roli. „V první řadě mě těšilo, že se hymna ujala a pouštěla se od té doby před zápasy všech týmů, i mládežnických. Sám jsem v té době fotbalem hodně žil a pro mě osobně, ale myslím, že nejen pro mě, bylo před utkáním motivující slyšet, že Nová Ves žije fotbalem. Navíc na této úrovni snad žádný jiný klub nic podobného neměl,“ dodává Čech.

Nymburk: Spontánně při táboráku

Jedním z mála klubů ve výkonnostním fotbale ve středních Čechách, který se honosí vlastní hymnou, je Polaban Nymburk. Iniciátorem a skladatelem burcující písně je Pavel Počarovský. Fotbal hrál v mládí, pak dal přednost stolnímu tenisu. V Polabanu je členem výboru. „Jednou jsme si řekli, že bychom mohli nahrát písničku. Na jednom táboře jsem dětem brnkal na kytaru a přitom jsem dal nějak spontánně dohromady jednu sloku. Napadlo mě pár rýmů a bylo to,“ řekl trochu skromně Počarovský.

Hymnu pak nahrála nymburská skupina Cross Band. „Šli jsme na pivko a tam jsme to doladili. Dohodli jsme se s kapelou, kluci to vylepšili, aby to mělo grády. Píseň zpívá Jarda Kříž,“ přidal strůjce nymburské hymny, který si ve sboru také zazpíval. „Ale to jsem si spíš jen zahulákal takový popěvek,“ usmál se Počarovský.

Inspirací pro něj byl samotný klub vyznávající zelenou a bílou barvu. „Chtěl jsem, aby měla hymna co největší návaznost na klub. Objevuje se tam i něco o Pepíčkovi Pajkrtovi, který za Polaban hrál. Naším sloganem je tradice a respekt a to se tam také objevuje,“ objasnil Počarovský. „Chtěl bych, aby náš klub žil, aby se dostal ještě více do podvědomí lidí. Klub má tradici, hrál za něj i Hrabal,“ připomněl slavného spisovatele.

Také pro hráče je hymna něčím navíc. „Určitě je to povzbudivé. Hymnu stvořili lidé, kteří patří do klubu, což je super,“ pochvaluje si fotbalista Michal Kotek. „Při příchodu na zápas je člověk více nahecovaný. Je to prostě něco navíc, než se jen poplácat po zádech a jít na to,“ usmívá se.

Mráz po zádech v Liverpoolu

Snad nejslavnější fotbalovou hymnou na světě je píseň „You’ll Never Walk Alone“. Tento song, původně součást muzikálu Carousel z roku 1945, nazpíval bezpočet interpretů, včetně Elvise Presleyho, Franka Sinatry, Johnyho Cashe či (v českém překladu) Karla Gotta. Na začátku 60. let si ale tuto píseň vybrali fanoušci Liverpoolu a dnes je neodmyslitelně spojená právě s tímto anglickým velkoklubem.



„Žádný klub v Evropě nemá takovou hymnu, žádný klub nemá díky ní takové spojení se svými fanoušky. Když jsem poprvé slyšel na vlastní uši, jak 40 tisíc lidí zpívá tuto píseň, šel mi mráz po zádech,“ vyznal se kdysi nizozemský velikán Johan Cruijff. Své verze písně „You’ll Never Walk Alone“ ovšem používají i další kluby, například Celtic Glasgow, Borussia Dortmund či FC Twente.

Duchcov: Song za osm tisíc korun

Už 14 let se pyšní hymnou, která se líbí hráčům i fanouškům. Duchcov ji ale poslední dobou nehraje tak často jako v minulosti, vedoucí David Špet ji totiž zapomíná pouštět. „Mám toho hodně, jsem na to sám. Když si vzpomenu, tak ji pustím, je fakt povedená. Dřív jsme měli svého DJ, teď je vše na mě," kaje se duchcovský srdcař, který má na vzniku klubové hymny prsty.

„Domlouval jsem ji s Radkem Vondráčkem, kytaristou tehdejší bílinské skupiny Grock, která ale už dnes neexistuje. Text jsem víceméně nechal na kapele, jen jsem chtěl, aby tam byl zmíněn i Slovan, což je dřívější název, a klubové barvy. Zakázka klub přišla na osm tisíc korun," líčí Špet.

Hymna FK Duchcov:

„Je pravda, že jsem měl volnou ruku, byť zmíněné atributy byly součástí zadání. Klubové barvy i Slovan jsem do textu zapracoval. Jako bývalý aktivní fotbalista jsem měl k takové zakázce blíž než jiní sportem nezasažení hudebníci, takže se mi na ní pracovalo dobře," loví v paměti Vondráček.

„Při tvorbě jakékoli sportovní hymny je autor už samotným tématem nucen použít různá klišé, proto je snadné sklouznout k jakémusi patosu, který ve výsledku působí trapně. Je to o tom, uchopit ta klišé rozumně a ve zdravé míře. Zda se to v mém případě povedlo, však musí zhodnotit nezaujatý posluchač, což já nejsem. Skutečnost, že FK Duchcov „mou“ hymnu užívá již 14 let, mi však napovídá, že to tak hrozné není," říká současný kytarista skupiny Wanastowi Vjecy revival.

Hráči FK Duchcov na hymnu skutečně nedají dopustit. Trenér a často stále ještě aktivní fotbalista František Macháček si jí občas prozpěvoval přímo na hřišti. „Když jsem hrál, tak tomu tak bylo, ale jako trenér na to na střídačce nemám ani pomyšlení," říká upřímně. „Je ale pecková. Nejlepší je jí slyšet, když se nastupuje, to člověka nažhaví. Je super mít vlastní hymnu. Nejlepší je refrén Duchcov heja hej!"

Brankáře Lukáše Koubu nejvíc vybičují slova o klubové věrnosti. „Za vlajku modrobílou budeme bojovat. A dobré je také to, že když Duchcov někde body ztratí, tak příštího soupeře zase svlíkne z gatí," směje se duchcovský gólman. „Refrén je ale nejúdernější. Já tu písničku slyšel poprvé v klubovně po nějakém vyhraném zápase. Ani jsem neměl ponětí, že nějakou hymnu máme. A hned se mi líbila!"