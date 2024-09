Remízové utkání (1:1) výrazně ovlivnilo nezaviněné zranění hostujícího Martina Adamce, pro kterého musela přijet záchranka. „Většina pak už na fotbal neměla myšlenky,“ přiznává soupeřův trenér Milan Náměstek. „Bylo to kostrbaté, lehce to s námi otřáslo,“ přiznává kouč postiženého mančaftu Petr Urban.

Tábory rivalů se jasně a rázně shodují – nešlo o žádný úmysl, nýbrž velmi smolný okamžik. „Náš středopolař šel do souboje se dvěma hráči Horní Bečvy, nešťastnou náhodou se srazili. Martin spadl na zem, chvíli byl lehce v bezvědomí. Měli jsme strach s ním pohnout, abychom mu nepoškodili krční páteř,“ vylíčil Urban.

„Byla to vážně nešťastná shoda okolností, smolně upadl. Čekalo se na sanitku, dokonce se zvažovalo, že se utkání nedohraje. Ke cti a odvaze hostujícího mužstva jsme nakonec pokračovali,“ referoval Náměstek.

Adamec by převezený do nemocnice. Přes prvotní obavy se vážnější komplikace u 23letého borce nevyskytly. „Po zápase jsem mu volal na telefon, vzal to jeho taťka, bývalý hráč klubu. Martin prodělal vyšetření, byl na cétéčku. Měl podvrtnutou krční páteř. Ještě ten večer odjel domů,“ oddechl si trenér Dolní Bečvy. „Hlavní je, že je v pořádku, že to dobře dopadlo,“ pokýval hlavou kouč domácího rivala.

Utkání se po téměř půlhodinovém přerušení znovu rozehrálo. Oba mančafty chtěly uspět, očividně však byly rozhozeny nepříjemnou situací ze 72. minuty hry. „Každý chtěl strhnout vítězství na svoji stranu, byli jsme však psychicky trochu dole. Osobně jsem to dával na druhou kolej, hlavní je zdraví hráčů,“ zdůraznil hostující Petr Urban.

Utkání nakonec už další branku nepřineslo. Remízový stav tak určil první poločas, ve kterém Dolní Bečva šla ve 25. minutě po pohledné akci do vedení, úspěšně zakončoval Fiurášek. O šest minut později krásnou střelou vyrovnával kapitán domácích Zetocha. „Plichta je oprávněná, bod bereme. Horní Bečva do té doby získala plný počet bodů, navíc má výborně poskládaný tým,“ smekl před nováčkem soutěže Urban. „Remíza je zasloužená. Hosté měli v prvním poločase své šance, neproměnili penaltu. My jsme pak byli lepší,“ reagoval Náměstek.

Velké derby se odehrálo před luxusní návštěvou, na zápas dorazilo 879 diváků, což je na I. A třídu parádní počin! „Nádhera, krása. Mezi vesnicemi je zdravá rivalita, máme to od sebe kousek. V týmech se navíc mísí rodiny. Je tu kluk z Dolní Bečvy, hrál proti svému bráchovi a dvěma brantrancům. Oba týmy navíc předvádí pěkný fotbal,“ rozplývá se Milan Náměstek.

„Atmosféra byla výborná, velká paráda! Na klucích to zanechá dojem. Střízlivým rozumem jsme tipovali, že by mohla přijít tisícovka. Taková návštěva se však už bude jen těžko překonávat, maximálně tak na utkání Horní Bečvy s Prostřední,“ odhaduje kouč Dolní Bečvy.

Nedělní šlágr způsobil první ztrátu Horní Bečvy v sezoně. Loňský vítěz I. B třídy skupiny A dosud získal 16 z 18 možných bodů a vede tabulku. „U kluků jsem po postupu viděl energii, tušil jsem, že bychom mohli hrát v horní polovině tabulky. Takový start je ale nad plán, upřímně jsme ho neočekávali. Zůstáváme však nohama na zemi,“ krotí případný přehnaný optimismus Náměstek, jehož mužstvo v létě mimo jiné posílil bývalý hráč třetiligového Zlínska Jan Kuběna.

Předloňský šampion I. B třídy skupiny A z Dolní Bečvy je prozatím na devátém místě. Čeká ho však ještě dohrávka s Rožnovem pod Radhoštěm a potenciální posun o několik příček výše. „Rádi bychom ještě povyskočili do klidných vod,“ nezastírá Urban z Dolní Bečvy.