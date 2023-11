/VIDEO/ V posledním podzimním kole liberecké III. třídy jih nabídl jeden ze zápasů ostudnou podívanou. V utkání mezi domácí Stráží nad Nisou a hostující Chotyní se chvíli po hodině hry strhla potyčka mezi fanoušky, do které se následně zapojili také hráči, a vše vyústilo ve čtyři červené karty. Oba kluby vinu odmítají a říkají, že problém byl na druhé straně.

Ve III. třídě jih se v utkání domácí Stráže nad Nisou s Chotyní poprali hráči společně s fanoušky. | Video: Jaroslav Opatrný

„Jeden fanoušek Chotyně, který byl v podnapilém stavu, dělal rozbroje. Nejprve na jedné straně, poté přešel ke druhé lajně, kde se začal strkat s pomezním rozhodčím a domácími diváky. Poslal jsem tam pořadatelskou službu, která zasahovala. On mezitím přešel na druhou stranu, kde vyvolal další potyčku,, a než tam pořadatelská služba přeběhla, popralo se to tam,“ popisuje celou situaci Jaroslav Řízek, hlavní pořadatel ze Stráže.

Důvodem pro nepokoje mohla být první červená karta v utkání v 58. minutě, která byla udělena hostujícímu hráči za nemístné poznámky. „Utkání řídil zkušený rozhodčí Michal Čurda, který si do toho nenechá mluvit. Jeden z hostujících hráčů se o to snažil a dostal červenou kartu, což se nelíbilo právě zmiňovanému fanouškovi Chotyně a vběhl na hřiště. Pořadatelská služba ho odvedla, ale on pokračoval v rozbrojích. Následně se to semlelo a on zmizel. Rozhodčí rozdal červené karty a zápas se normálně dohrál,“ pokračoval v komentáři, jak celou situaci viděl.

Hlavní rozhodčí se k zápasu nechtěl vyjadřovat a odkázal na Zápis o utkání. V něm se k první červené kartě píše: „Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1ŽK (žlutá karta pozn. red.) NCH (nesportovní chování) - zmaření slibné akce soupeře vražením tělem do soupeře, v souboji o míč v nepřerušené hře. 2ŽK (žlutá karta) - ČK (červená karta) projev nespokojenosti a protestování slovy - tak co je, to byl faul tak to pískej. Po udělení ČK (červená karta) opustil HP (hrací plocha) v klidu.“

Shoda u napadení rodiny hráče

Jenže právě osoba hlavního sudího byla dle klubu TJ Sokol Chotyně tím hlavním problémem, proč se to nakonec popralo. „Chtěl bych se vyjádřit hlavně k výkonu hlavního rozhodčího pana Čurdy, který rozhodně nebyl nestranný a postrádal cit ke hře. Jeho rozhodnutí a udělení žlutých a červených karet mi přišlo dost necitlivé ke hře. Pan Čurda postrádá smysl pro fotbal a kazí tak hru, kterou máme všichni rádi. Pan rozhodčí má na celé situaci největší podíl, nechoval se standardně,“ oponuje Vít Kolínský, hostující hráč a zároveň syn vedoucího mužstva, který se stará o administrativu v klubu.

„Samozřejmě to ale neomlouvá chování našich hráčů,“ uznal jedním dechem, že chování jeho spoluhráčů bylo rozhodně za hranou.

Podle Kolínského není pravda ani to, že by vše vyprovokoval jejich opilý fanoušek. „Na domácí straně byli čtyři fanoušci v podnapilém stavu, kteří napadli našeho fanouška, polili ho pivem a vrazili mu pěstí. Takové chování rozhodně na fotbal nepatří. Domácí strana se možná brání svým vyjádřením, protože pořadatelská služba vše pouze sledovala od stánku a nebyla schopna zabránit konfliktu,“ myslí si hráč Chotyně.

Proč se ale do potyčky zapojili také hráči? „Bylo to z důvodu, že bránili rodiče a nechtěli si to nechat líbit. Celá akce trvala maximálně dvě minuty. Nevzešlo to z dění na hřišti, ale mimo,“ všiml si Řízek. „Stejně jsem ale nepochopil, proč se do toho zapojili. Navíc jeden z hostů vlétl do strkanice s nataženou pěstí. Měli by si to vyřídit fanoušci mezi sebou,“ kroutil hlavou hlavní pořadatel.

Napadení rodičů je asi jediná věc, na které se obě strany v této situaci shodnou. „Byl napaden otec jednoho z hráčů, konkrétně Matěje Marka, který to viděl ze hřiště a šel se zastat svého táty. Je to nešťastné. Na jednu stranu chápu, že se šel zastat táty, ale na druhou stranu to do fotbalu nepatří. Myslím si, že kdyby se nejednalo o blízkou osobu, nezasahoval by do toho a hrálo by se dál,“ přemýšlel Kolínský.

Rozhodnutí hlavního sudího pokračovat po celé situaci v utkání, možná některé překvapilo. „Bylo to nešťastné. Rozhodně bych byl radši, kdyby byl zápas ukončen. Hned jsem se na to pana rozhodčího ptal, ale pokračovalo se dál. Doufám, že už nás tento človek nikdy pískat nebude. Za mě to není rozhodčí, ale člověk, co nemá představu, jak by měl fotbal vypadat,“ uzavřel hráč Chotyně.

Jen pro pořádek, utkání nakonec domácí Stráž otočila a zvítězila 5:3. Na červené karty to skončilo 1:3. Celá věc bude mít samozřejmě dohru u Disciplinární komise, která by měla zasedat v tomto týdnu, a budeme sledovat, jaké tresty padnou.